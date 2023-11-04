國際進口博覽會將於上海登場！歐盟商會批「政治作秀」
中國國際進口博覽會（簡稱進博會），本週日將於上海開幕，中國歐盟商會批評，進博會更像是中國用來宣傳的「政治橱窗」，而非真的為了促進自由經濟，呼籲中國政府採取確實措施，挽救歐洲企業信心。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，進博會5日揭幕，為期6天，照中國官媒的說法，超過一半的世界500強公司都將出席，包括美國知名晶片製造商美光。中國歐盟商會副主席代開樂（Carlo D'Andrea）3日在記者會上直言，進博會最初的目的，是促進中國與全球的貿易，展示中國改革開放進程，但事實卻正好相反，進博會形同政府的營銷活動，與商務生意只沾的上一點邊。
代開樂認為，進博會更像是一場政治作秀，而不是商業活動，隨著這類象徵性活動取代了具體的商業成果，歐洲企業的理想正逐漸破滅，過去5年，中國對歐洲的貿易順差亦大幅增長。
根據一份歐盟商會上個月進行的調查，顯示商會成員參與進博會的比例，已從第一屆的42%降到32% ，部分受訪企業表示，投資價值下降、政策變化有限都是主要原因。以去年來看，進博會只有1/4的參展者達成商業交易，遠低於2018年的一半。
中國歐盟商會呼籲，希望進博會擺脫政治化，採取具體措施，更多開放市場。