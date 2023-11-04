彰化街頭大亂鬥！18少年網路互嗆揪「輸贏」、囂張砸車全遭警逮
本月3日凌晨，彰化市中山路街頭發生青少年鬥毆，王姓及黃姓少年、與彭姓少年疑因網路互嗆，雙方約外出談判，各自互相召集友人助陣，兩派人馬共18人在街頭發生鬥毆，持棍棒砸車、甚至砸毀路邊店家監視器，警方獲報後，隨即將涉案的青少年及成年人逮捕，訊後依妨害秩序、傷害、毀損等罪嫌，移請彰化地方法院少年法庭及彰化地檢署偵辦，而過程也被網友PO到臉書社團《黑色豪門企業》。
記者林盈君／綜合報導
據警方調查，王、黃2名少年與彭姓少年，因在網路留言互相嗆聲不爽，3日凌晨於街頭相遇，其中一方騎乘機車按喇叭示威，雙方隨即召集友人前來助陣，共18人在街頭打成一團，不但跳上汽車猛砸，事後還將路邊店家監視器砸爛、企圖滅證，當時場面一度混亂，現場棍棒齊飛，整個過程都被拍下PO網。
警方獲報後，立即成立專案小組偵辦，於3日晚間，將16名未成年人、2名成年男子帶回，訊後分別依妨害秩序、傷害、毀損等罪嫌，移請彰化地方法院少年法庭及彰化地檢署偵辦。
※【NOWnews 今日新聞
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