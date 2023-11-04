NBA／Dame Time來了！Lillard狂砍30分 率公鹿110:105逆轉尼克
NBA史上首次季中錦標賽的首日賽程就上演Dame Time！密爾瓦基公鹿今（4）日在主場面對紐約尼克陷入苦戰，所幸靠著砍下30分的主控Damian Lillard在關鍵時刻連得6分，最終以110:105逆轉對手，拿下勝利。
記者黃建霖/綜合報導
這場比賽，Lillard前面內容打得一般，不過關鍵時刻還是必須給這位大心臟殺手尊重，他在公鹿末節最後時刻落後3分時挺身而出，先是在掩護後拔起命中三分，之後再完成三分打，個人連得6分，幫助球隊在最後37.2秒領先4分。
尼克關鍵進攻由Julius Randle出手，但他卻在籃下連續被Brook Lopez蓋了兩次，無法為球隊進球。公鹿隨後掌握球權，並靠罰球鎖定勝利，拿下賽季的第3場勝利。
此役尼克主控J. Brunson 30投17中，攻下全場最高的45分，表現十分神勇，但卻沒有得到隊友太多的支援，除了他之外尼克無人得分上20分，Randle更是20投僅有5中，發揮低迷。
公鹿方面，「字母哥」Giannis Antetokounmpo得到22分8籃板6助攻；Lillard拿到30分4籃板4助攻，12罰全中；射手K. Middleton得到12分9籃板，團隊6人得分上雙。