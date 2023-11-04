台灣大賽／樂天味全首戰好天氣！天母棒球場越晚越涼 記得帶外套
中職34年總冠軍賽「台灣大賽」今（4）日在天母棒球場點燃戰火，由全年度戰績第一的味全龍在主場迎戰樂天桃猿，根據中央氣象署資料，天母棒球場天氣偏悶熱、降雨機率0％，不過今日是典型的「秋老虎」天氣型態，入夜過後北台灣就會持續降溫，提醒球迷，比賽開打前雖然天氣炎熱，但仍建議攜帶薄外套入場，以便不時之需。
記者張志浩／綜合報導
台灣大賽首戰開打時間為傍晚5時05分，氣象署說明，天母棒球場下午體感悶熱，氣溫約落在攝氏30度、體感攝氏34度，晚上6時後，氣溫約落在攝氏26度、體感攝氏30度，晚上9時後氣溫約落在攝氏25度、體感攝氏29度，基本上比賽開打後就是一直在降溫的過程，比賽結束散場後會有些許溫差，可視個人習慣攜帶保暖衣物。
氣象署表示，天母棒球場今日晚上風向為偏東風，整體風力並不大，因此在球場加油吶喊時會有些悶熱，此外，由於東北季風減弱，今、明兩天台灣各地包括大台北，都是晴到多雲的穩定天氣，因此台灣大賽首戰並不後受到雨勢影響。
今年台灣大賽延續去年主場優勢，全年勝率較高的季冠軍球隊擁有第1、2、5、6、7之五場主場安排，另一方則是第3、4戰之兩場主場安排。因此味全龍將該五場主場皆設定自家認養的天母棒球場，而樂天桃猿隊皆以樂天桃園棒球場為兩戰之主場。