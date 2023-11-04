以色列空襲擊中撤離加薩救護車　釀15死60傷

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哈瑪斯官員雷希克（Izzat El Reshiq）駁斥以國軍方說法「毫無根據」，加薩衛生當局發言人奇德拉（Ashraf al-Qidra）表示，以色列鎖定加薩市郊西法醫院（Al-Shifa Hospital）附近的車隊發動攻擊，這輛救護車是其中一輛。
奇德拉指出，以色列在不只一個地點鎖定該救護車隊，還包括西法醫院的大門，和1公里外的安薩（Ansar）廣場。
以色列軍方稱這些救護車與哈瑪斯有關，但並未提供證據支持其說詞，只透過聲明表示之後打算公布更多資訊。
以色列軍方表示：「我們強調，這裡是戰區。我們一再呼籲當地平民為了自身安全往南撤離。」
路透社無法獨立查證雙方的說法。
社群媒體上的影片顯示，街頭一輛救護車旁有人倒在血泊中，人們紛紛上前協助。
另一支影片顯示3輛救護車排成一列，約十幾人躺在一旁地上動也不動，或奄奄一息，附近有一大灘血。
聯合國世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在社群媒體貼文中表示，他「對於撤離傷患的救護車遇襲一事震驚不已」，還說患者、醫護人員和醫療設施必須受到保護。
奇德拉昨天表示，救護車將把巴勒斯坦重傷患者從遭圍困的加薩市載到南部，他們急需送往埃及治療。
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）對以軍攻擊加薩救護車隊感到「震驚」，稱這場衝突必須停止。
他在聲明中說：「據傳西法醫院外有一個救護車隊遇襲，這讓我感到十分震驚。遺體散落在醫院外頭街道的景象令人怵目驚心。」
以色列指控哈瑪斯將指揮中心和隧道入口藏在西法醫院裡面，上個月命令所有平民撤離加薩北部，並於2日命令以軍包圍這塊地區。
雖然以色列要求平民離開加薩北部地區，但以軍卻也持續轟炸加薩南部。
哈瑪斯和西法醫院當局均否認西法醫院被用來作為武裝分子戰士的基地。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1121104
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