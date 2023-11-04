陳冠霖撤告前妻鄭仲茵！放下「家暴男」20年恩怨 真實原因曝光
八點檔男神陳冠霖20年前與鄭仲茵有過一段婚姻，因為在KTV吵架動手，昔日明星夫妻檔成了怨偶，最後選擇離婚，塵封往事今年3月因女方受訪被提起，雙方在網路上各說各話，互控對方先動手家暴，還曬出判決書跟保護令，陳冠霖為洗清「家暴男」惡名決定提告，沒想到半年以後卻無預警宣布撤告，老婆謝欣誼證實此事，表明陳冠霖想放下一切，不再跟前妻對簿公堂。
記者江芷稜／綜合報導
當年鄭仲茵婚後懷孕，誤會另一半出軌偷吃，和陳冠霖在KTV發生衝突大打出手，事情鬧上媒體，陳冠霖被冠上「家暴男」封號，事隔20年後，她透露前夫從未聯繫要看女兒，讓外界相當不諒解，男方火速澄清當初只打了她一巴掌，且多次想看女兒遭故意攔阻，只能每月固定匯款2萬元生活費到對方戶頭當作育兒費用，強調自己不是渣男。
鄭仲茵也拿出當年保護令，寫道當初KTV起衝突，男方將她拉出包廂外，造成身上多處傷痕，並非陳冠霖所言的「只打一個巴掌」，也被法院認定過去有家暴才會立下不動手的承諾書，且雙方在KTV互有拉扯，事後都撤銷告訴，她並未受到判刑。
事件爆發後半年，原本要興訟的陳冠霖決定撤告，妻子謝欣誼接受《三立新聞網》訪問回應，表示老公近期考取政大EMBA準備進修，決定放下20年恩怨，畢竟大家都一把年紀了，沒必要再去爭那一口氣，雙方私下沒有聯絡或調解，「純粹就是放下了，不想要再烏煙瘴氣，我覺得人要學會一件事，『得饒人處且饒人』送給冠霖哥，也送給鄭小姐」。
※【NOWnews 今日新聞
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