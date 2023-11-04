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《哈林小隊》環島最終回！庾澄慶頂40度高溫插旗　含淚緊抱卜學亮

▲《騎吧！哈林小隊》本周播出最終回，隊長庾澄慶帶著大家挺過40度高溫環島，更在終點含淚擁抱老友卜學亮。（圖／好看娛樂提供）
▲《騎吧！哈林小隊》本周播出最終回，隊長庾澄慶帶著大家挺過40度高溫環島，更在終點含淚擁抱老友卜學亮。（圖／好看娛樂提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

全台最熱血的單車實境節目《騎吧！哈林小隊》本周日迎來最終回，由隊長哈林（庾澄慶）帶領著卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天，終於完成最後一段環島路程，而在終點站，哈林更是感性擁抱老友卜學亮，含淚慶祝任務結束，畫面十分感人。

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而在本周節目內容，哈林小隊終於插旗台灣極北點，位於新北市石門區的富貴角燈塔，眾人開心嗨喊「最後一個燈塔來了！」一起在極北點興奮揮旗熱舞，柯有倫更是熱情的親吻地標，「這根木頭可以親一下。」

▲《騎吧！哈林小隊》1104。（圖／好看娛樂提供）
▲《騎吧！哈林小隊》成功抵達台灣極北點「富貴角燈塔」。（圖／好看娛樂提供）
哈林小隊從台灣極⻄點台南「國聖港燈塔」開始、一路插旗台灣極南點「鵝鑾鼻燈塔」、極東點「三貂角燈塔」與最後的極北點「富貴角燈塔」，在途中全員頂著體感溫度40度高溫奮力騎車時，隊長哈林的座駕卻發生「落鏈」意外，路途上更有隊員再度摔車，在最後的插旗路上一樣不平靜。

「哈林小隊」6位成員從陌生到同心，親自感受台灣這片土地，沿途盡收美麗風景，唯有堅持才能讓長路漫漫化作滿滿回憶。不過面對旅程即將結束，隊長庾澄慶感性地說道，「我們這個荒謬喜劇，要在這裡告一段落了。」

▲《騎吧！哈林小隊》1104。（圖／好看娛樂提供）
▲沿途盡收台灣美麗風景，使環島旅程充滿回憶。（圖／好看娛樂提供）
阿亮也說:「我很珍惜一些很特別的緣分，你們的笑臉、你們的快樂或是那些辛苦的感覺，我閉著眼睛就可以浮現在腦海。」張庭瑚更表示:「沒有想到這一天這麼快就來臨了。」

環島全程手機不離身，裡面存了滿滿與隊友大量自拍照片的彭小刀也說:「這支手機我這輩子不賣了，這種感動不會在40幾歲的時候經常出現。」周予天更直言:「如果不是參加節目，這輩子可能也不會特別去做這麼熱血的事情。」

迎來哈林環島夢的最後一哩路，製作單位還特別邀請車友粉絲們一起騎回終點，震撼畫面也在本集節目首度曝光，從關渡棧橋碼頭出發，一路騎到環島旅程的終點敦煌疏散門，最後哈林再度吐出心聲，「環島只是一個核心價值，我們把一件事情做好，功德圓滿。」

▲《騎吧！哈林小隊》1104。（圖／好看娛樂提供）
▲《騎吧！哈林小隊》集結車友粉絲，一同騎完最後一趟旅程，劃下完美句點（圖／好看娛樂提供）

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