印尼伊斯蘭組織號召200萬人　明晨集會聲援巴勒斯坦

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集會活動由伊斯蘭學者理事會發起，來自社會各界人士、宗教領袖和社區組織團體，預計將有約200萬人參加。
蘇達諾托說：「我們已有集會許可，也完成了其他的準備工作，集會預計5日早上6點開始。」他強調，民眾上街是為了展現印尼人民熱愛和平的心，並呼籲以色列政府結束對巴勒斯坦的殖民。
他說：「集會是表達印尼民族熱愛和平的方式，特別是符合1945年憲法，也就是反對一切形式的殖民主義。殖民必須從地球上根除。（集會）是為了巴勒斯坦人民，也是反對以色列殖民主義的行為。」
印尼自建國時就支持巴勒斯坦獨立，從政府到民間皆力挺巴勒斯坦。印尼憲法中指出，獨立建國是所有民族的權利，且表達反對殖民主義的立場。
印尼1945年制定的憲法中，在序言寫道：「有鑒於獨立是所有國家不可剝奪的權利，因此，必須在這個世界上廢除一切殖民主義，因為它不符合人性和正義。」
印尼政府今天宣布，將為在加薩巴勒斯坦人提供200萬美元的援助及51.5公噸的物資，今天上午印尼總統佐科威（Joko Widodo）在雅加達哈利姆國際機場（Halim Perdanakusuma Airport）正式宣佈這批援助物資將送到加薩，這些援助物資分別來自外交部、國防部及民眾的捐助。
佐科威說：「這次援助是印尼政府、特別是外交部、國防部和民間社區的合作，透過募款獲得物資。」印尼政府還另外提供了200萬美元的援助，將發放給加薩的巴勒斯坦人。（編輯：陳承功）1121104
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