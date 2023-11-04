福原愛不滿江宏傑「恐面臨20年刑期」！日本警視廳出手偵辦了
我國桌球好手江宏傑與前妻福原愛的離婚官司仍在進行中，自今年7月，江宏傑親赴日本東京召開國際會後，目前已經獲得東京家事法院判准，隨時可對福原愛使用強制執行。今（4）日傳出江宏傑已經報警，全案交由日本警視廳處理，若福原愛再不理會，恐面臨國際通緝，最高20年的刑期。
記者詹鎰睿／綜合報導
據日本媒體《週刊文春》報導，因福原愛不滿江宏傑聲請「強制執行」的判決，多次透過律師發布聲明，指控江宏傑用大眾社會輿論抹黑她，目前江宏傑這邊忍無可忍，已經透過律師向日本警視廳提出刑事告訴。
而警視廳也決定，因考量到此案對社會的影響，將視為「特殊案件」處理，並由搜查一課負責調查。報導指出，該案正以日本刑法第226條規定偵辦，如果福原愛一如既往不甩法院判決或未做處理，恐涉及國際層面的綁架罪，將面臨2年至20年的有期徒刑。不過，福原愛則回應《週刊文春》，她確實收到警視廳的通知，「我們已經和律師溝通過，確認沒有問題。」
事件回到今年7月，江宏傑召開國際記者會，並向東京家事法院聲請「保全命令」後，8月2日獲得法院判准，隨時可對福原愛使用強制執行，但福原愛依舊行蹤成謎，還多次透過律師表達對判決的不滿，如今江宏傑確定報警，也讓該案正式上升到國際事件，未來發展均引起外界關注。