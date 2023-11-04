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福原愛不滿江宏傑「恐面臨20年刑期」！日本警視廳出手偵辦了

▲福原愛（右圖）不滿前夫江宏傑的聲請判決，目前該案已經由日本警視廳展開調查，福原愛恐面臨國際通緝，最高20年的有期徒刑。（圖／美聯社／達志影像、福原愛微博）
▲福原愛（右圖）不滿前夫江宏傑的聲請判決，目前該案已經由日本警視廳展開調查，福原愛恐面臨國際通緝，最高20年的有期徒刑。（圖／美聯社／達志影像、福原愛微博）

記者詹鎰睿／綜合報導

我國桌球好手江宏傑與前妻福原愛的離婚官司仍在進行中，自今年7月，江宏傑親赴日本東京召開國際會後，目前已經獲得東京家事法院判准，隨時可對福原愛使用強制執行。今（4）日傳出江宏傑已經報警，全案交由日本警視廳處理，若福原愛再不理會，恐面臨國際通緝，最高20年的刑期。

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據日本媒體《週刊文春》報導，因福原愛不滿江宏傑聲請「強制執行」的判決，多次透過律師發布聲明，指控江宏傑用大眾社會輿論抹黑她，目前江宏傑這邊忍無可忍，已經透過律師向日本警視廳提出刑事告訴。

▲福原愛無預警在上海打卡。（圖／翻攝福原愛微博）
▲福原愛時常社群平台PO文打卡，前陣子還被目擊到在新加坡渡假旅遊，行蹤依舊成謎。（圖／翻攝福原愛微博）
而警視廳也決定，因考量到此案對社會的影響，將視為「特殊案件」處理，並由搜查一課負責調查。報導指出，該案正以日本刑法第226條規定偵辦，如果福原愛一如既往不甩法院判決或未做處理，恐涉及國際層面的綁架罪，將面臨2年至20年的有期徒刑。不過，福原愛則回應《週刊文春》，她確實收到警視廳的通知，「我們已經和律師溝通過，確認沒有問題。」

事件回到今年7月，江宏傑召開國際記者會，並向東京家事法院聲請「保全命令」後，8月2日獲得法院判准，隨時可對福原愛使用強制執行，但福原愛依舊行蹤成謎，還多次透過律師表達對判決的不滿，如今江宏傑確定報警，也讓該案正式上升到國際事件，未來發展均引起外界關注。

▲江宏傑為醫美產品站台，透露與前妻福原愛失去聯絡，現在對愛情沒有渴望。（圖／記者陳思誼攝,2023.04.18）
▲江宏傑方面已經報警，提出刑事告訴，代表整起案件上升至國際層面。（圖／NOWnews攝影中心）

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