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NBA／Curry絕殺沒有妨礙中籃？雷霆主場狂噓裁判　Kerr稱逃過一劫

▲金州勇士今（4）日在季中錦標賽首戰驚險地以141:139擊敗奧克拉荷馬雷霆，球隊主控Stephen Curry完成絕殺上籃，但勇士明星大前鋒Draymond Green卻似乎有碰到籃框。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士今（4）日在季中錦標賽首戰驚險地以141:139擊敗奧克拉荷馬雷霆，球隊主控Stephen Curry完成絕殺上籃，但勇士明星大前鋒Draymond Green卻似乎有碰到籃框。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士今（4）日在季中錦標賽首戰驚險地以141:139擊敗奧克拉荷馬雷霆，球隊主控Stephen Curry完成絕殺上籃，但勇士明星大前鋒Draymond Green卻似乎有在過程中去觸碰到籃框，對此賽後勇士陣營也對判決表達看法。

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比賽最後一回合，Curry單打L.Dort，刻意壓到最後一刻才出手，他切入後高拋上籃，球滾進籃框之中。當下畫面顯示Green和雷霆後衛J.Giddey似乎都碰到籃框了，裁判審視之後確認進球有效。雷霆沒有時間再完成進攻，無法進球，比賽勝負就此底定。

Curry賽後受訪時表示自己很難看到當時的情況，因為他上籃後倒在了地上，所以不知道Green到底有沒有摸到那顆球、或是觸碰到籃網。而勇士主帥Steve Kerr則坦言他本來以為裁判會推翻判決，因為他確實看到Green似乎有摸到籃框，只是不知道這是否構成影響。

當Kerr被問到是否認為Curry的致勝球應該進算時，這位生涯9次獲得總冠軍的人表示，「我不太清楚這個規則」。他承認，當裁判們決定檢視Green的妨礙中籃時，他擔心會出現最壞的情況，「就我在螢幕上看到的重播畫面，看起來Draymond觸碰了籃筐，但我不確定此舉是否影響了那記投籃。我本來認為他們似乎會推翻判決，但顯然他們最後允許了這個行為，我們逃過一劫。」

官方回應表示，Green有碰框，但這次的接觸被認定沒有影響球的軌跡，因此得分有效。球館裡的播報員和雷霆球迷對此判決感到憤怒，並向裁判們發出噓聲。該場播報員還說自己在職業生涯中從未見過這樣的判罰，任何時候球員在投籃時觸及籃筐，就會被吹妨礙中籃（Goaltend）。

▲金州勇士今（4）日在季中錦標賽首戰驚險地以141:139擊敗奧克拉荷馬雷霆，球隊主控Stephen Curry完成絕殺上籃，但勇士明星大前鋒Draymond Green卻似乎有碰到籃框。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士明星大前鋒Draymond Green。（圖／美聯社／達志影像）
另一個關鍵原因應是Giddey也有碰網，而且動作是在Green，通常這種情況最終都會讓進攻方得利。

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