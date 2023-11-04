馬無野草不肥?兩移工脫逃投入販毒圈　警查獲上百包毒品

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臺中市政府警察局第一分局繼中派出所的專案同仁於112年9月底時，透過佈線蒐證，掌握外籍移工藥頭販毒的相關情資後，已鎖定兩名失聯越南移工藥頭。員警深入了解移工可能從事販毒的原因，發現他們常有工作環境適應不良或不滿薪資微薄而轉換工作的狀況，有些移工甚至直接失聯使雇主苦惱不堪。在逃跑過程中，移工們因沒有收入來源，就會透過同鄉朋友介紹一些工作，沒想到這次竟涉入販毒案！
繼中所專案小組鎖定2名失聯的越南移工藥頭並掌握販毒事證後，立即報請檢察官指揮偵辦，於今(112)年9月底見時機成熟，由便衣員警喬裝藥腳與兩名藥頭進行交易，順勢逮捕兩位周、阮姓越籍的失聯移工，並當場查扣上百包蜘蛛人圖樣的毒品咖啡包、愷他命、安非他命毒品數包及贓款新臺幣3萬餘元。
周(83年次)、阮(86年次)兩名失聯越南移工向員警坦承他們從去年10月就開始逃跑，原本是在工廠從事加工工作，因對當時的薪資待遇不滿意遂逃離，逃跑期間沒有固定收入，又急於賺錢求個溫飽才會從事販賣毒品工作，兩嫌經警詢後移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。第一分局分局長吳燕山在此呼籲，吸毒危害一生，民眾切莫因一時好奇以身試法，如發現周遭有可疑人士販賣或施用毒品等行為應即向通報轄區派出所，以利即時查緝並追朔上游。
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少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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