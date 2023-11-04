進擊的巨人完結篇來了！作者大改分鏡　艾連當自由奴隸逼人獻心臟

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《進擊的巨人》作者諫山創大方劇透，他表示：「因我的期望，（完結篇）稍微更改了最後的分鏡，還請務必看到最後。」《進擊的巨人 The Final Season完結篇（後篇）》總計85分鐘，5日可至中華電信 MOD、Hami Video、MyVideo、friDay影音、KKTV、Line TV、愛奇藝國際版、Netflix、CATCHPLAY+等平台收看。
為了幫助讀者更快進入「最後的進擊」世界，《NOWnews今日新聞》來幫各位複習《進擊的巨人 The Final Season完結篇-前篇》故事大綱！
《進擊的巨人 The Final Season完結篇-前篇》前情提要如下：
艾連為了堅持理想，聯手哥哥吉克葉卡引發災難「地鳴」，解放了三道牆裡的數十萬名「城牆巨人」，向世界進行毀滅攻擊，這血染大地的濫殺之舉，讓眾人產生疑惑，原本只是為了「救人」善意，卻演變成「為了救人而殺人」，徹底失去初衷。
米卡莎、阿爾敏、萊納、馬可、里維、漢吉等人為了阻止艾連，聯手修復世上唯一的飛船，眼看速度跟不上巨人腳程，漢吉最後決定「帥一波」，將團長職位交接給阿爾敏，兵長里維亦尊重漢吉的決定，道別前對她講出經典台詞「獻出心臟吧」；但漢吉1人無法對抗數十萬名「城牆巨人」，最終於空中燃燒犧牲；死後的漢吉，到了天堂跟此前在戰役中犧牲的兵團會合，偉大的付出令觀眾鼻酸。
兩派人馬的比拚讓人看不下去，但過程也發生可愛環節！「女巨人」亞妮終於發現阿爾敏的真心，但亞妮想到現在不少人正在被巨人踩死，她卻在此跟阿爾敏談情說愛，決定為愛休戰，不跟阿爾敏踏上飛船抗戰；米卡莎原本不理解亞妮作為，但在看著亞妮望著阿爾敏，亞妮更說出「我想安穩地度過」，便理解對方心情。