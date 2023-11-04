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進擊的巨人完結篇來了！作者大改分鏡　艾連當自由奴隸逼人獻心臟

▲《進擊的巨人 The Final Season完結篇（後篇）》5日午夜12點正式播出。（圖／進擊的巨人X）
▲《進擊的巨人 The Final Season完結篇（後篇）》5日午夜12點正式播出。（圖／進擊的巨人X）

記者陳雅蘭／綜合報導

日本知名電視動畫《進擊的巨人》自2013年首播，經過10個年頭，《進擊的巨人 The Final Season完結篇（後篇）》明（5）日午夜12點將正式劃下句點！作者諫山創也預吿：「因我的期望，稍微更改了最後的分鏡，還請務必看到最後。」最後一集搶先看也釋出，艾連葉卡對著阿爾敏說：「我是自由的奴隸。」艾連團隊、巨人、人類三派人馬正式開戰。

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▲《進擊的巨人》完結篇預告圖，大夥正式開戰。（圖／進擊的巨人X）
▲《進擊的巨人》完結篇預告圖，大夥正式開戰。（圖／進擊的巨人X）
《進擊的巨人》真的要結束了！在「前篇」中，為了阻止誓言殺死島上所有人的「始祖巨人」艾連，米卡莎、阿爾敏、萊納、馬可、里維等團隊想盡辦法阻擋「地鳴」發生，不幸的是，漢吉於過程中喪命，讓許多巨人迷無法接受。

▲作者諫山創感謝觀眾10年來的支持，坦言完結篇的高潮劇情繪製困難，所以分鏡上有些微改變，請大家一定要看到最後。（圖／進擊的巨人X）
▲作者諫山創感謝觀眾10年來的支持，坦言完結篇的高潮劇情繪製困難，所以分鏡上有些微改變，請大家一定要看到最後。（圖／進擊的巨人X）
《進擊的巨人》作者諫山創大方劇透，他表示：「因我的期望，（完結篇）稍微更改了最後的分鏡，還請務必看到最後。」《進擊的巨人 The Final Season完結篇（後篇）》總計85分鐘，5日可至中華電信 MOD、Hami Video、MyVideo、friDay影音、KKTV、Line TV、愛奇藝國際版、Netflix、CATCHPLAY+等平台收看。

為了幫助讀者更快進入「最後的進擊」世界，《NOWnews今日新聞》來幫各位複習《進擊的巨人 The Final Season完結篇-前篇》故事大綱！

▲《進擊的巨人 The Final Season完結篇-前篇》中，漢吉的作為讓觀眾落淚。（圖／進擊的巨人官方Twitter）
▲《進擊的巨人 The Final Season完結篇-前篇》中，漢吉（左）的犧牲讓觀眾落淚。（圖／進擊的巨人X）
《進擊的巨人 The Final Season完結篇-前篇》前情提要如下：

艾連為了堅持理想，聯手哥哥吉克葉卡引發災難「地鳴」，解放了三道牆裡的數十萬名「城牆巨人」，向世界進行毀滅攻擊，這血染大地的濫殺之舉，讓眾人產生疑惑，原本只是為了「救人」善意，卻演變成「為了救人而殺人」，徹底失去初衷。

米卡莎、阿爾敏、萊納、馬可、里維、漢吉等人為了阻止艾連，聯手修復世上唯一的飛船，眼看速度跟不上巨人腳程，漢吉最後決定「帥一波」，將團長職位交接給阿爾敏，兵長里維亦尊重漢吉的決定，道別前對她講出經典台詞「獻出心臟吧」；但漢吉1人無法對抗數十萬名「城牆巨人」，最終於空中燃燒犧牲；死後的漢吉，到了天堂跟此前在戰役中犧牲的兵團會合，偉大的付出令觀眾鼻酸。

兩派人馬的比拚讓人看不下去，但過程也發生可愛環節！「女巨人」亞妮終於發現阿爾敏的真心，但亞妮想到現在不少人正在被巨人踩死，她卻在此跟阿爾敏談情說愛，決定為愛休戰，不跟阿爾敏踏上飛船抗戰；米卡莎原本不理解亞妮作為，但在看著亞妮望著阿爾敏，亞妮更說出「我想安穩地度過」，便理解對方心情。


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