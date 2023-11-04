新社花海繽紛登場　5條免費便捷接駁

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交通局長葉昭甫表示，為方便民眾前往賞花，不必擔心停車與路程問題，交通局特別規劃豐原線、太原線、松竹線、東勢線及會場環線(展區巡迴路線)5條免費接駁路線，平假日皆有接駁車提供服務，前往花海會場服務時間自上午8時至下午2時30分；參觀完花海後，回程的接駁車服務時間自上午10時至下午5時，其中東勢線及會場環線為假日特別加開的接駁線，請民眾多加利用大眾運輸工具前往會場。
葉昭甫呼籲，外縣市民眾可搭乘高鐵轉乘台鐵或台中捷運，也可搭乘台鐵前來，選擇搭乘台鐵的民眾可搭至台鐵豐原站或台鐵松竹站，轉搭豐原線或松竹線前往會場；搭乘捷運的民眾可搭至捷運松竹站，出站後循指標步行即可轉乘松竹線的接駁車前往會場，多種運具都能輕鬆轉乘接駁車前往會場，供民眾自由搭配組合。
此外，交通局因應民眾停車需求及便利性，在展區外圍規劃8處花毯專用停車場，包括豐原轉運中心停車場、社會住宅停車場(豐原轉運中心旁)、太原(祥和)停車場、中興嶺營區停車場(郵局旁)、東勢河濱公園停車場、新社高中、新社區公所及新社環保公園等停車空間，各停車場旁皆有設置接駁站提供接駁服務。
葉昭甫表示，「歡迎多加利用免費接駁車服務」，預期今年活動將湧現出遊潮，「新社花海暨台中國際花毯節」景觀展區幅員廣闊，展現繽紛草花，是全台最大的花卉盛典，帶動參觀人數年年激增，由於場地周遭停車空間有限，民眾搭乘大眾運輸工具前往，或將車輛停放於外圍停車場，再轉乘接駁車前往會場，省時又便利。