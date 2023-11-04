陶喆上海開唱！家人應援團太太、兒子全來了　無預警爆喜訊

陶喆2日在上海舉辦「Bring The Light In 歡迎光臨」演唱會，此專場作為前灘31演藝中心開幕演出季的重磅演出，也是陶喆在2023年唯一的專場live演出，陶喆今年陸續發表多首音樂作品，這次上海演唱會門票一開賣就秒殺，家人們組成強大應援團給予滿滿支持，包含陶媽媽、老婆Penny、岳母、兒子、好友詹仁雄都親臨現場觀賞演出。此外，他也在上海演唱會結束前透露「喜訊」，將推出全新專輯，全新巡演將展開。 我是廣告 請繼續往下閱讀 陶喆在歌單精心挑選23首好歌，飆唱〈愛我還是他〉、〈小鎮姑娘〉、〈今天你要嫁給我〉、〈愛很簡單〉、〈黑色柳丁〉、〈寂寞的季節〉等多首經典重新編曲作品，每首歌「回憶殺」伴隨著全場樂迷大合唱，還演唱新歌〈全世界會唱的歌〉，甚至首度在現場演唱〈I'm OK（Reimagined）〉獲得熱烈反響。▲▼陶喆日前在上海舉辦「Bring The Light In 歡迎光臨」演唱會。（圖／偉大文化提供） 驚喜的是，陶喆特別演唱一首20年前作品，以上海作為想象場景的作品〈今天沒回家〉，並以一口流利正宗的上海話跟歌迷打招呼、互動更顯親切與誠意。演出尾聲他向歌迷表示深深的感謝，更鬆口預告將推出全新個人專輯、全新巡演也將展開。陶喆震撼回歸樂壇！慶祝54歲生日 無預警爆喜訊音樂教父陶喆回歸歌壇！隔26年「重唱經典夯曲」 近況曝光11月熱唱／天團Coldplay、西城男孩空降來台！徐佳瑩、韋禮安攻蛋陶喆悲痛送李玟「永遠在我們心中」 雪梨空中現CoCo Lee逼哭粉絲