今日必吃／南部人才懂吃「菜粽」　每早廟埕前極簡美味晚來吃不到

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清晨5:30就開賣的沙淘宮鄭家菜粽，小攤子就位在廟前廣場，還未走近，就可先聞到清新粽葉香飄來，這裡獨沽一味就只賣菜粽，沒有肉粽選項。廟前的小攤車再架起「五百萬」大陽傘，即做起生意，而一群客人則依偎著白鐵桌椅，直接露天，就這樣子吃菜粽「給神明看」，饒富趣味。
黏糯的米粒裡有著顆顆飽滿的大顆花生，再澆上獨家油膏，這裡的菜粽與他家不同，沒有擺花生粉，但是老闆會詢問是否要加香菜，由顧客決定。但是大部分人習慣要再擠上帶點甜味的辣椒醬，才夠對味。南部人包菜粽總喜歡用月桃葉，讓米粒能自帶清香，再混著花生芬芳，整顆粽吃起來相當清雅可人，再配一碗味噌湯，就是滿足的一份早餐。
許多老台南主顧來此，豪邁一叫就是兩顆、三顆的，但對於我們這種觀光客來說，還想要再保留一點胃給其他台南在地早點小吃，雖然好吃但一顆已足矣。
其實在台南想吃好吃的菜粽，名店選擇不少，像是同樣一早約莫5:00就開賣的「明和菜粽」，還有立人國小旁的「老店菜粽肉粽」，同樣都需要早點來，晚來就吃不到的每日限量美味。
📍店家資訊
沙淘宮鄭家菜粽
台南市中西區西門路二段116巷
(06)258-3211
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