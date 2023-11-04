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今日必吃／南部人才懂吃「菜粽」　每早廟埕前極簡美味晚來吃不到

▲菜粽的材料通常就只有花生與糯米，因此也被稱為「花生粽」。而沙淘宮鄭家菜粽是一家位在廟埕前的菜粽攤位，許多台南人從小吃到大。(圖／記者葉盛耀攝)
▲菜粽的材料通常就只有花生與糯米，因此也被稱為「花生粽」。而沙淘宮鄭家菜粽是一家位在廟埕前的菜粽攤位，許多台南人從小吃到大。(圖／記者葉盛耀攝)

記者葉盛耀/綜合報導

編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次來到台南的一間宮廟，名為沙淘宮，因為每天一早，廟前會有攤有好吃的菜粽，是許多台南人從小吃到大的傳統台灣古早味早餐。

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菜粽可能是個南部人才吃得懂的玩意，除了因水煮作法而有的黏糯感之外，還有極簡單的配料，卻能讓很多南部人拿來當早餐。且年輕人可能會問「菜粽為什麼沒有包菜？」事實上，此菜粽指的是相對於肉粽來說的素粽，台語上慣稱「菜粽」。而菜粽的材料通常就只有花生與糯米，因此也被稱為「花生粽」。

▲菜粽包入的餡料，就只有顆顆飽滿的花生，可決定是否要再加入香菜。（圖／記者葉盛耀攝）
▲菜粽包入的餡料，就只有顆顆飽滿的花生，可決定是否要再加入香菜。（圖／記者葉盛耀攝）
清晨5:30就開賣的沙淘宮鄭家菜粽，小攤子就位在廟前廣場，還未走近，就可先聞到清新粽葉香飄來，這裡獨沽一味就只賣菜粽，沒有肉粽選項。廟前的小攤車再架起「五百萬」大陽傘，即做起生意，而一群客人則依偎著白鐵桌椅，直接露天，就這樣子吃菜粽「給神明看」，饒富趣味。

▲沙淘宮前鄭家菜粽的位址，真的就在廟前。（圖／記者葉盛耀攝）
▲沙淘宮前鄭家菜粽的位址，真的就在廟前。（圖／記者葉盛耀攝）
黏糯的米粒裡有著顆顆飽滿的大顆花生，再澆上獨家油膏，這裡的菜粽與他家不同，沒有擺花生粉，但是老闆會詢問是否要加香菜，由顧客決定。但是大部分人習慣要再擠上帶點甜味的辣椒醬，才夠對味。南部人包菜粽總喜歡用月桃葉，讓米粒能自帶清香，再混著花生芬芳，整顆粽吃起來相當清雅可人，再配一碗味噌湯，就是滿足的一份早餐。

▲廟埕前吃菜粽「給神明看」，也是個獨特的景觀。（圖／記者葉盛耀攝）
▲廟埕前吃菜粽「給神明看」，也是個獨特的景觀。（圖／記者葉盛耀攝）
許多老台南主顧來此，豪邁一叫就是兩顆、三顆的，但對於我們這種觀光客來說，還想要再保留一點胃給其他台南在地早點小吃，雖然好吃但一顆已足矣。

其實在台南想吃好吃的菜粽，名店選擇不少，像是同樣一早約莫5:00就開賣的「明和菜粽」，還有立人國小旁的「老店菜粽肉粽」，同樣都需要早點來，晚來就吃不到的每日限量美味。

📍店家資訊
沙淘宮鄭家菜粽
台南市中西區西門路二段116巷
 (06)258-3211

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