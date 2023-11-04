11月工作數104萬個！連9個月缺工逾百萬人　來測線上菜事心理測驗

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即將來臨的轉職季，不論菜鳥、老鳥都會經歷進入新環境的菜鳥期。104人力銀行今明兩日在三創八德廣場，精選15件來自不同產業的鮮活菜事設計展，向菜事致敬。其中，從事人資工作4年的Tina，以美白菇為意象，訴說自己當年的菜事。她習慣一邊工作、一邊戴耳機聽音樂，就因過度沉浸在音樂的世界裡，完全忘記一場已經安排好的面試，連總機電話通知也沒聽見，只好臨時通知她在外洽公的主管趕回公司代為面試，偏偏被她用耳機「菇息」的候選人還是公司想從國外挖角進來當主管的高手，這件菜事差點毀掉自己和候選人，從此她確認好每天行程，不再陶醉於「菇息」而錯失重要行程。
迎戰職場各項挑戰，你是哪種菜？104人力銀透過職場情境的線上心理測驗，目前已累計超過1.2萬人完成測試，並得到自己的職場代表「菜」。結果顯示，30.3%的受測者最像「蔥」，面對任務先「蔥」再說，展現多工和來者不拒，加上不愛邀功擁有職場好人緣；23.6%的受測者最像「貓麥草」位居第二，不喜歡被注意、點名，但有契合夥伴，馬上就能展現多樣性與能耐，不過只要感到不舒適，就會變成只求及格就好；18.5%的受測者最像「檸檬草」，適應力與應變力強，知道適時表現讓老闆看見自己；14.4%的受測者最像「牛蒡」。相對稀少的職場稀有人種是：8.3%的受測者最像「芫荽」，極具爭議的存在，不信階級，只信能力，屬於大起大落的類型；3.5%的受測者最像「小辣椒」，直率性格，重視公平與合理，合則做，不合我就走，經常得罪人也不怕；1.5%的受測者最像「不結球白菜」，永保新鮮，絕對的理想主義。104人力銀行期待，藉由了解個人工作的特質，面對菜事都能發揮所長，攻克職場難關。