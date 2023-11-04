NBA／Green坦承「確實有碰框」 Curry致勝球沒被吹掉官方給解釋
金州勇士今（4）日在季中錦標賽首日賽程以141:139擊敗奧克拉荷馬雷霆，不過Stephen Curry的致勝球被判定有效，卻引發一些質疑。因為Draymond Green在進球過程中有碰到籃框，對此本人也在賽後做出回應。
記者黃建霖/綜合報導
當事人Green賽後表示，他知道一些判決引起了外界的質疑，不過自己認為今天這場比賽競爭很激烈，強度來到了季後賽的水準，他也認為NBA添加季中錦標賽很棒，讓球迷在11月也能看到精采賽事。
對於外界關注的爭議回合，Green坦言自己確實碰到了籃框，「因為當時我認為球會彈出來，所以我跳起來要補籃，但之後有一點被Giddey影響到，碰到了籃框。」但他認為這不是妨礙中籃，因為自己沒有影響到那一球。
這和官方給出的判決結果有點類似，那就是Green有碰框，但這次的接觸被裁判認定沒有影響球的軌跡，因此得分有效。球館裡的播報員和雷霆球迷對此判決感到憤怒，並向裁判們發出噓聲。該場播報員還說自己在職業生涯中從未見過這樣的判罰，任何時候球員在投籃時觸及籃筐，就會被吹妨礙中籃（Goaltend）。
Green也表示，由於Josh Giddey也觸碰到籃網，如果前者前面的那個觸網動作沒有被認定為妨礙中籃，那後面自己碰框的動作也不該被推翻。