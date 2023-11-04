馬修派瑞喪禮現場曝光！《六人行》演員到齊 長眠地藏洋蔥
54歲美國影集《六人行》主角馬修派瑞（Matthew Perry）上月28日於住宅浴缸內溺斃，現場沒有發現毒品，相驗報告尚未出爐，至今死因成謎。3日馬修派瑞的私人喪禮在洛杉磯華納兄弟總部附近舉行，長眠在鄰近《六人行》片場的地方，《六人行》5位演員珍妮佛安妮斯頓、寇特妮考克絲、麗莎庫卓、麥特勒布郎、大衛史威默全數出席。
記者羅凌筠／綜合報導
馬修派瑞的喪禮出席人數不超過20人，他的父母、繼父以及至親好友圍在他的棺木附近，送他最後一程。同時馬修派瑞的基金會正式成立，他生前有吸毒酗酒成癮的問題，參加6000次戒酒互助會，進出15次勒戒所，他的遺志就是幫助其他有毒癮、酒癮的人。
「當我死的時候，我不想大家第1件提起的事情是《六人行》，我希望大家先記得我幫助過別人，我將用餘生來證明這一點。」馬修派瑞11年前把自己1000萬美元（約台幣3.2億元）的房子改建成勒戒所，直到2014年賣掉房子，此後馬修派瑞仍持續為戒毒者提供服務。
馬修派瑞拍攝《六人行》的時間，前前後後加起來10年，成功詮釋憤世嫉俗卻又窩心仗義的毒舌王「錢德賓」一角，在他逝世之後，《六人行》主演聯合發表聲明：「我們都在為馬修的去世悲痛欲絕，我們不僅僅是演員夥伴，我們還是一家人，我們的思念和愛，與馬修的家人朋友，以及全世界所有愛他的人同在。」
在事業巔峰期飽受毒癮、酒癮困擾，馬修派瑞提到《六人行》的演員是如何支持他的，「他們很有同理心，而且很有耐心，就像企鵝一樣，在大自然裡，當一隻企鵝生病或受傷時，其他企鵝會圍住牠，撐著牠走，直到這隻企鵝能夠自己走。這就是他們為我所做的。」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995