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急診待床搬回家中！　奇美醫院組「急診居家醫療團隊」讓病人免奔波

▲急診待床搬回家中！　奇美醫院組「急診居家醫療團隊」讓病人免奔波
▲急診待床搬回家中！　奇美醫院組「急診居家醫療團隊」讓病人免奔波

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】臺灣每年約有一百五十多萬的老年人口到急診就醫，其中需要安排住院的老年病人約有一百多萬人，而在各大醫學中心，大約有20%的病人會花超過兩天的時間在急診等待病床，然而，急診的環境不但壅擠和吵雜，也缺乏隱私，對這些老人們和還有他們的家屬，在身體、心靈還有經濟，都是很沉重的負擔。於是便有很多病人和家屬，希望可以返家治療，但是有很多的老人，一旦回家，因為行動不便，要再度就醫相當困難，病況也容易惡化，讓老人和家屬們相當掙扎，醫護人員也十分不安。

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急診居家醫療團隊　提供個別化治療計畫

奇美醫院院長林宏榮深刻理解病人和家屬的壓力與困擾，於是委請急診醫學部、高齡急診科，並與家庭醫學部共同合作，於112年3月共同組成急診居家醫療團隊，一同推動「從急診轉介居家醫療的評估及治療計畫」，成立迄今已收治140個案。在急診返家後的一周內，醫師會親自到家中評估追蹤病人的病況，並根據病人的需求提供個別化的治療計畫，讓病人能夠在家中安心治療，還讓家屬獲得了寶貴的安心感。

家不但是最舒適的地方　更是最理想的復健環境

奇美醫院急診醫學部主治醫師何郁玠說明，對於年長的病人來說，醫院是複雜而陌生的環境，這樣的環境經常會限制年長者的日常活動，甚至連最基本的事情，例如自己倒杯水喝，都會因為不熟悉環境而感到不敢嘗試，這樣的情況將他們從原本獨立自主的個體，變成了持續需要被協助的人，這不僅損害了他們的尊嚴，也損害了他們的生活能力。

如果今天讓他們在家中，他們能更加自由地進行日常活動，做他們渴望做的事，這不僅有助於保持他們的生活能力，還能讓他們保持尊嚴，感到更加舒適，同時，家屬也能更放心。

提供看病的便利　實現門診和藥物的整合

超過五成的老年病人患有多種疾病，通常會需要到在多個不同科別的門診進行治療，他們可能只是為了取得慢性病的藥物而不得不前往多個門診，這不僅花費了大量的時間和金錢，還對行動不便的老年病人和他們的家屬造成了極大的困擾。

何郁玠強調，人生應該是美好的，而不應該讓領藥成為耗費體力的負擔，急診轉介居家醫療不僅提供了看病的便利，還能幫病人整理和統合各個門診所需的慢性病藥物，開立慢性處方箋，使病人可以在醫院或附近的藥局領取藥物，從而減輕了病人和家屬的負擔，不再需要不停地奔波。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59756

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