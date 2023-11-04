▲急診待床搬回家中！　奇美醫院組「急診居家醫療團隊」讓病人免奔波

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急診居家醫療團隊 提供個別化治療計畫奇美醫院院長林宏榮深刻理解病人和家屬的壓力與困擾，於是委請急診醫學部、高齡急診科，並與家庭醫學部共同合作，於112年3月共同組成急診居家醫療團隊，一同推動「從急診轉介居家醫療的評估及治療計畫」，成立迄今已收治140個案。在急診返家後的一周內，醫師會親自到家中評估追蹤病人的病況，並根據病人的需求提供個別化的治療計畫，讓病人能夠在家中安心治療，還讓家屬獲得了寶貴的安心感。
家不但是最舒適的地方 更是最理想的復健環境奇美醫院急診醫學部主治醫師何郁玠說明，對於年長的病人來說，醫院是複雜而陌生的環境，這樣的環境經常會限制年長者的日常活動，甚至連最基本的事情，例如自己倒杯水喝，都會因為不熟悉環境而感到不敢嘗試，這樣的情況將他們從原本獨立自主的個體，變成了持續需要被協助的人，這不僅損害了他們的尊嚴，也損害了他們的生活能力。
如果今天讓他們在家中，他們能更加自由地進行日常活動，做他們渴望做的事，這不僅有助於保持他們的生活能力，還能讓他們保持尊嚴，感到更加舒適，同時，家屬也能更放心。
提供看病的便利 實現門診和藥物的整合超過五成的老年病人患有多種疾病，通常會需要到在多個不同科別的門診進行治療，他們可能只是為了取得慢性病的藥物而不得不前往多個門診，這不僅花費了大量的時間和金錢，還對行動不便的老年病人和他們的家屬造成了極大的困擾。
何郁玠強調，人生應該是美好的，而不應該讓領藥成為耗費體力的負擔，急診轉介居家醫療不僅提供了看病的便利，還能幫病人整理和統合各個門診所需的慢性病藥物，開立慢性處方箋，使病人可以在醫院或附近的藥局領取藥物，從而減輕了病人和家屬的負擔，不再需要不停地奔波。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59756
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