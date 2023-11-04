PLG／聯盟賽務章程調整　洋將改4節8人次、季後賽首輪採7戰4勝制

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另外，開季註冊名單最少應有13人，不限總人數，但最多含2華裔或1華裔+1外籍生，洋將最少3人、最多5人。註冊大限（2024/04/03 10:00）註冊名單限20人，最多含2華裔或1華裔+1外籍生及洋將4人。至於傷兵註銷時，可不須解約 。
而關於「季後賽賽制」部分，季後賽首輪從5戰3勝制改為7戰4勝制，這也就意味著每一個系列賽都至少要打4場，增加了季後賽的賽程和可看性。
聯盟在關於「紀律委員會」的部分也有做出改變動：
➢ 執掌：
■ 一、影響聯盟形象 ，由紀律委員會依情節輕重完成判斷。
■ 二、刑事偵查交保、責付、限制住居或限制出境，罰款並禁賽5-15 場。
■ 三、刑事(缓)起訴，罰款並禁賽15-25 場。
■ 四、一審有罪，追 加 禁 賽 1- 3 季 。
■ 五、有罪確定，終身禁賽。本章節二至五款，紀律委員會仍可視情節調整處罰。
➢ 組成：
■ 由執行長邀請外部4位社會公正人士，共5人組成。
■ 本委員會之決議門檻為出席人數過半數同意。
❖ 關於「仲裁委員會」部分
➢ 執掌：
■ 一、球隊與球隊間之爭議
■ 二、球隊與球員間之爭議
■ 三、比賽外聯盟之決定
➢ 組成：
■ 由執行長邀請外部四位專業、社會公正人士共五人組成。
■ 本委員會之決議門檻為出席人數過半數同意。