北捷第130億旅客誕生！幸運兒搭車時間、地點曝 免費爽搭捷運1年
台北捷運為通勤族最愛的交通工具之一，每日各站都有大量學生、上班族進出，而今（4）日北捷宣布，第130億旅客於3日晚間7時50分16秒在板南線忠孝復興站出現，該位幸運兒可獲得免費搭乘捷運一整年，以及價值8萬8000元的日月潭晶園渡假村總統套房住宿券1張，提醒民眾快看看自己是不是幸運得獎者。
記者賴禹妡／綜合報導
台北捷運今日在臉書宣布「北捷第130億旅客！11/3晚間7時50分16秒在板南線忠孝復興站出現啦！」根據官網指出，該名北捷會員於11月3日晚間7時50分從板南線忠孝復興站進站，松山新店線新店站出站，成為第130億名旅客，可免費搭乘捷運一整年，並帶走價值8萬8000元日月潭晶園渡假村總統套房住宿券1張。
不只第130億名旅客是幸運兒，該幸運得主前後各5名台北捷運會員，均可獲得都會通定期票1張。台北捷運公司表示，捷運搭乘人次以票卡進站人次統計，並從捷運「綁卡」會員資料中抽出「億中選一」的幸運兒；並呼籲捷運會員，也可到「捷運這樣玩」粉絲專頁查詢，後續北捷將有專人與得獎者聯繫。
除此之外，參加「台北捷運 Metro Taipei」與「捷運這樣玩」FB預測活動的粉絲，也有機會獲得日月潭晶園渡假村總統套房住宿券或都會通定期票等好禮，可以密切鎖定臉書相關公告。
北捷指出，近年積極建立永續發展ESG策略與行動機制，落實企業永續經營，今年2月臺北捷運突破125億旅運量，同一年內再度迎來130億人次，預估今年旅運量將達7億人次。
北捷從85年起通車至今，已屆滿27週年，亦是大台北都會區的重要交通脈絡。近年來北捷力行推動ESG，希望在慶賀旅運人次突破之際，同時將永續發展、淨零排放的概念傳達給旅客。