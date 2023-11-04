婁峻碩甜蜜求婚焦凡凡！派偉俊1個月前就知道 浪漫細節全說了
派偉俊推出專輯《去妳的假日》，於今（4）日在西門町舉行個人首場簽唱會，日前好友婁峻碩向交往多年的焦凡凡求婚成功，而婁峻碩的求婚歌曲〈Till 4ever〉正是出自派偉俊之手，談到婁峻碩求婚一事，派偉俊笑說其實早在個一個月前就知道婁峻碩要求婚了，
記者吳雨婕／台北報導
派偉俊今身穿背心登台，還承諾粉絲會開始健身，他笑虧都是婁峻碩的關係，讓他忙到不行，談到日前婁峻碩求婚一事，他表示：「我應該是第一批知道他要求婚的，要不是我要辦簽唱會，不然我應該也是在馬爾地夫，他們有邀請我一起去。」派偉俊透露，婁峻碩求婚當天，他有特別私訊小倆口，送上真誠的祝福。
派偉俊提到，由於婁峻碩的求婚歌曲是出自他手，所以婁峻碩希望求婚時，他也能在現場，但是要悄悄地一起去，可惜因為排定了簽唱會行程而作罷，被問到求婚歌曲製作過程怎麼能夠滴水不漏，不讓焦凡凡起疑，他笑說：「婁峻碩跟我討論的時候，凡凡都剛好不在，他是個滿浪漫的人。」且他大概一個月前就知道婁峻碩祕密安排求婚了。
對於好友的感情開花結果，派偉俊坦言內心也有觸動，無奈近期依舊沒有遇到對象，媒體詢問這幾個月內難道都沒有約會嗎？他尷尬表示有與女生看過一次電影，「後續沒約出來，剛好也忙起來，就忘掉這件事了。」派偉俊也不忘承諾，如果有喜事一定會讓大家知道。