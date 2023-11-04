同學拿iPhone、穿名牌竟能拿助學金！中國貧困生淚眼檢舉
中國近日傳出，有大學生「實名舉報」天津中德應用技術大學，助學金疑似舞弊，不但沒有幫到真正需要幫助的清寒生，反而是讓拿iPhone的有錢同學拿下名額，甚至在影片裡聲淚俱下的說，「就因爲我知道餓一天有多痛苦，餓兩天有多絕望，我什麼都沒有只能和你們賭命了。」
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，這名舉報同學姓朱，是一個有「建檔立卡」、官方認證的貧困戶孤兒，近日卻在班級投票時，輸給其他家境不錯的同學，沒辦法拿到助學金。他曾經拍片舉報，但被校方勸說刪除，事情仍舊未解決，故而他決定再次舉報，並提出3點訴求：1.處罰惡意申請貧困生的相關同學和舞弊的相關人員。2.希望天津中德整改全校班級貧窮評選不良風氣。3.恢復全校在評選中受到不公平對待的特殊家庭學生的應有補助等級。
輿論在中國網路上迅速發酵，並衝上微博熱搜，學校聲稱已第一時間成立工作專班，進行調查核實，後續將依調查結果處置並及時公佈，強調學校始終高度重視助學金評定工作，確保救助到每位家庭經濟困難學生，也感謝社會各界對該校的關心支持與幫助。
不少中國民眾都留言表示，「很正常，我們學校的補助都是給輔導員關係好的，班長作弊被處分一樣有貧窮補助」、「窮人一般只能一直窮下去，因為有多少吸血鬼盯著這些人僅有的福利」、「我只想說那個孩子注意安全，一定要小心點」。
報導指出，事後有不少熱心民眾想捐款，但被朱姓學生婉拒，親友也表示他平常確實辛苦，上大學後連妹妹結婚都沒回老家只為賺錢打工，性格比較硬，不屬於自己的錢也不會要。