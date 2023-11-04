台南就業中心雙11連辦3場徵才活動釋300職缺薪上看45K

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7日下午2點至4點在安南區安中路一段557巷梅花里活動中心辧理「2023求職逗陣來就業好薪情」徵才活動。參與徵才的優質廠商包含亞東工業氣體、久御賞、八方雲集餐飲、特力屋台南店、意精研、全超開發、美商德盟、元立鋒實業社、台南大員皇冠假日酒店、達方電子等10家以上企業。提供社群企劃小編、設計人員、行政文書人員、操作運轉工程師、品管工程師、氣體充填工程師、八方雲集儲備幹部、芳珍蔬食儲備幹部、梁社漢排骨正職服務人員等近200個工作機會。
14日上午10點至12點在黑橋牌食品南區新忠路廠區徵才，提供50個工作機會。20日下午1點30分至4點30分在南寶樹脂化學工廠西港區中山路廠區徵才，提供20個工作機會。
台南就業中心主任胡瑞娟表示，為協助轄區求職朋友找工作及為廠商謀人才，辧理多場次徵才，快速提升媒合機會，同時為改善疫後產業缺工情形，勞動部規劃「疫後改善缺工擴大就業方案」，目前參與專案廠商有台灣壹番屋(CoCo壱番屋)、隆順安全食品(順億鮪魚專賣店)、碳佐麻里、美樂食餐飲、星期五、橘焱胡同國際 (胡同燒肉)、好樂迪(成功分公司)、豆府、錢櫃企業(台南分公司)等計24家餐飲業，提供內、外場正職服務人員及廚務人員等職缺，薪資32K-38K不等。
求職現場提供專案缺工職缺諮詢及代收履歷服務，民眾請把握面試的好機會，同時也給予多項補助，提供求職者完備的求職獎勵。求職者參加本次專案全時受僱，將可獲得每月6,000元的就業獎勵金。求職朋友若為中高齡等特定身份，每月就業獎勵更高達10,000元，最長發給12個月。高齡、中高齡、二度就業婦女等特定身份的求職者若從事部分工時工作，也可享有每月5,000元的就業奬勵，最長發給12個月。