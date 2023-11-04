躺床追劇追過頭恐釀大禍 造成頭痛、頸麻「枕神經疼痛」症狀加劇
躺在床上滑手機，突然頸後傳來一陣陣疼痛，酸麻感不僅蔓延至頭部，甚至肩膀、手腳也感到麻木，小心！恐怕是低頭族後遺症「枕神經疼痛」找上門。臺北市立聯合醫院中興院區神經外科主治醫師高瑛說明，枕神經疼痛是指枕神經(occipital nerve)受到夾擠導致的神經痛症狀。此疼痛多半會是後腦接近上頸線(superior nuchal line)的地方有一個激痛點，按壓此處會引起放射狀的頭痛，從後腦勺延伸至頭頂、側面、甚至眼睛後方。
記者周淑萍/綜合報導
會引起枕神經疼痛的原因包含：外傷像是撞擊、高位頸椎骨折、或是頸部揮鞭性損傷導致頸椎第二節神經根壓迫，或是神經腫瘤、頭頸椎關節移位或發炎等等，此症狀女性比較容易發生，臨床上遇到的病患有50歲上下的女性。但醫師提醒，年齡和特定族群似乎沒有太大的關聯，發生的主因是「長時間固定姿勢」，導致頸部肌肉僵硬引起疼痛。有些人可能因為長期仰頭工作、或喜歡在床上看書、追劇，長時間保持不良的頭部姿勢，導致疼痛發生。
一般而言，會採用藥物、物理治療，高瑛醫師也會建議病患嘗試頸部伸展如頸部下壓或側拉運動，若症狀嚴重則可以考慮經皮注射類固醇以達疼痛緩解目的。少部分可能需要進行手術減壓枕神經。高瑛提醒，頸椎的保健不外乎就是注意姿勢，避免過度前彎或後仰，看電腦平板每30分鐘建議稍作伸展及活動，以維持肌肉血液循環，在大眾運輸工具上，幾乎大家都是手機低頭族，過小的螢幕注視太久，也會引起頸部和眼部肌肉僵硬，建議勿注視太久。
此外，若頸痛症狀嚴重可以考慮短期使用頸圈緩解頸部僵硬及肌肉發炎狀況。治療的主要目標是緩解疼痛，仍然不能完全根治問題，要真正徹底解決枕神經疼痛，還是要依靠自己有自覺的調整不正確的身體姿勢和改變生活習慣，避免再度復發。