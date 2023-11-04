台灣大賽／首次龍猿大戰！味全力拚睽違24年總冠軍 葉總點出關鍵
中職34年台灣大賽G1味全龍於今（4日）主場對戰樂天桃猿，根據統計，拿下首戰的球隊，贏得冠軍的勝率高達8成，葉君璋也談到兩隊勝出的關鍵，他指出只要自家球員有辦法克服壓力，相信各方面都沒有問題。
記者路皓惟/台北報導
樂天桃猿隊史10次打台灣大賽，這次將是史上第11次，也是Lamigo轉手樂天後連續2年進入台灣大賽，其中有7次總冠軍，樂天勝率高達5成88，外界看好樂天有機會奪冠；味全龍主打速度戰，陣中球員較為年輕，也比較缺乏經驗，但有林智勝坐鎮，加上堅強的先發、牛棚戰力，以及穩定的守備，也並非沒有機會。
樂天桃猿在季後挑戰賽以3連勝之姿淘汰統一獅，無論是先發、打線發揮都非常出色，談到對手樂天，葉君璋說：「關鍵在於他們有沒有辦法延續季後挑戰賽的氣勢，對他們來說很重要。」
至於味全龍的贏球關鍵，葉總表示：「對我們來說，最重要的是年輕球員有沒有辦法承受壓力，有沒有辦法在有壓力的情況下，做出想做的事情，這將影響任何一個環節，如果球員有辦法調適好，相信各方面都沒問題。」
葉君璋昨日在受訪時提到，原本以為球員們不會緊張，但意外發現他們還是會緊張，但今天賽前再看球員，葉總說：「今天感覺更像是期待，球員期待自己有好表現。」