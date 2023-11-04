張鈞甯約阮經天50歲結婚！影迷擔憂吃虧 她曝好友反應笑翻眾人
氣質女星張鈞甯和金馬影帝阮經天，2007年合拍戲劇《我在墾丁天氣晴》結識，多年交情不滅，最近共演的電影《追緝》（台灣片名《查無此心》）在大陸上映，她出席公開活動時，被問到過去連線直播，曾提到若50歲彼此沒嫁娶，會考慮和阮經天在一起的「50歲之約」，故意挑眉、瞪大眼說要影迷注意阮經天近況，「你就看他會不會很急著交女朋友，應該很害怕吧」，逗笑現場觀眾。
記者江芷稜／綜合報導
演藝圈明星夫妻檔眾多，張鈞甯前年和陳意涵、阮經天一起直播，已婚的陳意涵有意促成好友成一對，張鈞甯大方表示，自己想要40歲結婚，本來想跟阮經天湊一對，但算命師預測阮經天46歲才會結婚，於是放棄該計劃。原本直呼「別鬧了」的阮經天，最後也鬆口說：「如果我50歲沒娶，妳50歲沒嫁，那妳來我家。」讓張鈞甯害羞紅了臉，笑回「不然我們50歲約一約」。
這次合作電影《追緝》上映，身為監製的張鈞甯受訪時透露，曾在片場與阮經天起爭執，氣到去旁邊偷哭，但事後不會放在心上影響友情，阮經天則稱讚好友的一切都很好，遲早會遇到真命天子，50歲之約應該不會實現，「我覺得鈞甯一定會運氣很好的，因為她很努力，我不覺得那個誓言會實現，我們都會運氣很好的。」
張鈞甯再度被問到「50年之約」問題，中國影迷很擔心女神若跟阮經天在一起「太虧了」，她形容心中的影帝阮經天身上有一種很強、很原始的生命力，個性單純、善良、直接，而且外型也很帥，大方表示「我不虧，怎麼會虧？」還把問題拋給阮經天，要大家去問問他的意見。