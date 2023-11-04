教團公布教育十大政策建言　學者：5歲前納國教、大學自主

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭生玉建議，台灣高等教育因管制繁多，資源與經費相當有限，導致知名大學也難於開創尖端知識和培養社會及產業發展所需人才。方今之計，高等教育首須鬆綁管制，賦予大學自主空間，引進民間產業資源，健全大學財務。其次，應選擇學術優勢領域，打造卓越研究團隊，提升國際學術能見度。他也提到，學校與企業合作培養實作人才，技職教育的師資普遍欠缺職場經驗、科大教育也偏重學術研究，致使學生在校難於習得產業所需知能，形成「學用落差、供需失調」的嚴重問題。因此，針對關鍵高級人才需求應由「國家規劃」，一般技術人力則以「市場導向」為主，定期公布就業人力需求資訊。此外，應推動技職校院的彈性修業制度，加速學校教育與職場的銜接，也應提出更多誘因及獎勵，讓更多企業願意投入產學合作，藉此提升教師產業發展所需的實務教學能力，並讓學生有歷練實務的機會。
郭生玉指出，台灣的公民教育較側重認知教學，忽略學生公民參與的意願及行動，同時，較少關注全球議題，不易開拓學生的國際視野。新冠肺炎疫情，加深了全球一體的相互關連性。展望未來，應推動「台灣連結全球的公民教育」，培養學生主動參與本地事務的知能，同時，以此連結台灣與全球，透過環境保護與經濟永續發展等議題，培養兼具國際關懷的全球公民。
班級教學要做到差異化教學，有其困難，但郭生玉認為，今日應用數位學習，可以解決此一困境。因為每個學生可依其程度，進行自主學習。而且，透過適性診斷，可提供個人化的補救學習路徑。這是適應個別差異教學的未來新趨勢。有識於此，建議應積極推動「提升教師應用數位教學的能力，以實現因材施教的目標」。推行此政策要能成功，首先須普遍提升教師數位教學能力。其次，開發數位教材與資源，並建立普及化與公共化的數位學習平台。最後，要充實數位學習基礎設施。
由於社會快速變遷，學生吸毒與幫派問題日益嚴重，且學生的情緒壓力頗為嚴重，亟須關注與心理支持。據教育部110年的通報，學生自殺、自傷的人數已近30%。因此，郭生玉表示，營造幸福校園，確保學生健康安全，是當今教育應重視的要務。為此建議在課綱中納入社會情緒能力目標，以提升學生的心理韌性。此外，應調高各級學校專業輔導人員員額。同時，強化導師、科任教師及行政人員之社會情緒學習素養，期能推動「全校性社會情緒學習系統合作架構」，構築幸福校園生態系統共同體。
追求教育機會均等，是我國重要教育政策之一，但隨著貧富不均，城鄉差距加大，學生學習落差更為嚴重。郭生玉解釋，低成就學生主要來自經濟弱勢家庭，特別是偏鄉地區，教育促進社會流動的功能已逐漸喪失。協助弱勢學生向上流動，仍需靠教師的努力。為扭轉弱勢生劣勢，政府應增加公費生名額及相關誘因，以吸引優秀教師前往偏鄉任教，並改善教學環境和提供補救教學，來提高弱勢生學習成就。
郭生玉也呼籲，我國師資培育多元化後，因未妥善規劃師資供需，出現供過於求現象。且政府齊頭式刪減師培半數名額，導致師資生素質良莠不齊。108年始建立「教師安全儲備量」，但未推估需求，使得偏鄉及技職類科缺乏師資。因此，為求師資優質及穩定，政府應調查各類科師資需求及維持「教師安全儲備量」，並擴大公費名額，吸引優秀學生擔任偏鄉與技職領域教師。
郭生玉也說，我國推展終身教育，建構學習社會的努力，在本世紀之交曾蔚為風潮，惜因政策更迭興革有限。綜觀當前終身教育實施的困境，首在民眾認知不足、參與度不夠，且經費缺乏。其次為缺少專業人力投入，效果不彰。當前終身教育之推廣，應首重提升參與率，初期以中低收入者為對象，發放終身學習券，協助弱勢開啟學習之門。其次，政府應整合資源平台與線上終身學習課程，並促進各類學習型組織的發展，以實現建構學習型社會為目標。
NOWnews今日新聞將於2023年11月15日舉辦《2024總統大選青年論壇》，邀請各陣營總統參選人，針對NOWnews編寫出版的《青年政策白皮書》內容，聚焦青年低薪、居住正義、能源政策、兩岸主權四大議題進行論述，並開放現場青年提問總統參選人。
●活動時間：2023/11/15（三）09:00~16:30
●活動地點：台北晶華酒店 3F宴會廳
●名額有限、滿額為止！！
●NOWnews今日新聞官方粉絲團、Youtube頻道也將全程直播
手刀報名： https://www.accupass.com/go/2024president