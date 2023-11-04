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美國冷血護士害死17人！施打過量胰島素奪命　專挑半夜下手阻急救

▲美國賓夕法尼亞州一位女護士普萊斯迪（Heather Pressdee），涉嫌自2020年起在5家不同療養院替自己負責照顧的患者注射過量胰島素，造成17人死亡。（圖／翻攝自Pennsylvania Attorney General’s Office官網）
▲美國賓夕法尼亞州一位女護士普萊斯迪（Heather Pressdee），涉嫌自2020年起在5家不同療養院替自己負責照顧的患者注射過量胰島素，造成17人死亡。（圖／翻攝自Pennsylvania Attorney General’s Office官網）

記者倪浩軒/綜合報導

美國賓夕凡尼亞州一位女護士普萊斯迪（Heather Pressdee），今年5月被指控注射過量胰島素導致2名患者死亡，隨著檢警深入調查，普萊斯迪如今面臨更多起謀殺指控，原來普萊斯迪用類似方法竟已經造成17人死亡。

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根據《ABC》報導，今年41歲的普萊斯迪，早在2020年起，便在賓夕凡尼亞州5處不同的療養院，替自己負責照顧的患者注射過量胰島素，這些患者有些患有糖尿病需要注射適量胰島素，也有些是完全不需要注射胰島素。

總共有19人遭到普萊斯迪注射過量胰島素，其中有17人死亡，死者年齡從43歲到104歲不等。普萊斯迪目前被指控2項一級謀殺罪、17項殺人未遂罪、19項忽視被照顧者罪。必須確認死因與注射過量胰島素直接相關才能依一級謀殺罪起訴，許多舊案目前仍在調查釐清當中，但即使無法證實死因直接相關，普萊斯迪也逃不掉殺人未遂的指控。

檢方表示，普萊斯迪總是選擇在她值夜班時下手，因為半夜療養院員工較少，患者出現緊急狀況也難以立即救治。檢方指出，很難理解為何普萊斯迪要蓄意、系統性傷害自己負責照顧的患者，隨著犯罪事實被揭露，案情讓人感到越來越不安，但檢方強調一定會追究到底，確保所有賓夕法尼亞州的無辜患者未來不會再受到類似傷害。

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