與青年對話　賴瑞隆首場青年座談會盼打造更好的高雄

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賴瑞隆說，過去在高雄市政府擔任新聞局長、海洋局長，舉辦黃色小鴨策展、五月天城市代言人、高雄港灣燈會等活動、第一屆台灣國際遊艇展。結合青年創意及行銷點子，提升高雄國際能見度。擔任立委後，也在立法院持續爭取高雄各項重大建設，包含捷運黃線、紅線南延林園、5G AIoT智慧科技創新園區及亞灣新創園、高軟二期、國道七號、旗津開放水域休憩活動、三艘電力驅動渡輪、前鎮漁港改造升級、小港第二棟急重症醫療大樓、童軍中心活化改造為派出所、種樹開闢綠地、道路改善等建設，推動高雄轉型向前。
賴瑞隆也分享，首場青年座談會的場地，就是在立委任期過程中，爭取的重要建設計畫之一。廣西桂林好聚落過去為台電發電廠員工宿舍，因時代演變居民陸續遷移後，荒廢近二十年，矮房宿舍被圍牆阻隔和周邊現代化高樓形成強烈對比。這幾年，強力要求台電有責任將公司閒置資產進行活化運用，並朝文創區域及地方亮點研議，同時兼顧周邊鄰里發展。經多次邀集中央地方協調會勘後，進行活化及環境改造升級後，引入文創餐飲業者，賦予台電老舊矮房及磚瓦空間新面貌。
林浤澤表示，榮幸能共同參與這場青年座談，不僅有別以往的廟口座談會形式，更透過青年座談將年輕世代所面對的挑戰與期待讓從政者了解，包括：寵物殯葬條例規範、職能治療師從業實況、學童課程銜接、海洋產業人力栽培，以及近期大家關注的國軍改革等議題，都希望能修法、制定更完善的制度與福利，提升各領域從業環境。
賴瑞隆也強調，青年所關注的育兒津貼、居住正義、薪資調整、人才培育等議題。未來也會持續在中央爭取推動，回應所有青年朋友的期待。並大力爭取經費建設高雄，讓台灣更好、高雄更好！