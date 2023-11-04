招牌撞球桿來了！蘇貞昌帶領群眾喊：守護台灣護國有我

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蘇貞昌在致詞時細數過去政績，強調「有政府會做事」，在蔡英文領導下，「這四年，我扛出壓力，拼出成績」，從第一天擋下非洲豬瘟，「因此到現在還有豬肉能吃」，到現在台灣防疫做到不用封城，所受限制最少，拼出經濟成績最好。
蘇貞昌提到，前總統馬英九說政府無能，在野黨說蔡政府不會做事，但對照成績，蔡政府出口表現好，比馬政府多6兆；此外，蔡政府經濟表現好，四年稅收超過預算數一兆元。
蘇貞昌強調，選對人會做事，台灣子弟出頭天，要讓賴清德延續蔡總統路線、讓立委過半，不要讓國民黨立委刪掉國防預算，否則潛水艇就不能做了，台灣就沒有安全；最後，蘇貞昌也帶領台下觀眾高喊，「守護台灣！護國有我！」
NOWnews今日新聞將於2023年11月15日舉辦《2024總統大選青年論壇》，邀請各陣營總統參選人，針對NOWnews編寫出版的《青年政策白皮書》內容，聚焦青年低薪、居住正義、能源政策、兩岸主權四大議題進行論述，並開放現場青年提問總統參選人。
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