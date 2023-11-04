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招牌撞球桿來了！蘇貞昌帶領群眾喊：守護台灣護國有我

▲蘇貞昌出席賴清德新北競選總部成立。（圖／記者林調遜攝，2023.11.04）
▲蘇貞昌出席賴清德新北競選總部成立。（圖／記者林調遜攝，2023.11.04）

記者陳佩君／台北報導

民進黨總統參選人賴清德新北市競選總部今（4）日下午成立，行政院前院長蘇貞昌在致詞時拿出招牌撞球桿，並帶領大家高喊「守護台灣！護國有我！」掀起台下支持者熱情。

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賴清德新北市競選總部下午在板橋第一運動場舉行成立大會，總統蔡英文、蘇貞昌、總統府秘書長林佳龍、立法院長游錫堃等黨內四巨頭，罕見共同合體。

蘇貞昌在致詞時細數過去政績，強調「有政府會做事」，在蔡英文領導下，「這四年，我扛出壓力，拼出成績」，從第一天擋下非洲豬瘟，「因此到現在還有豬肉能吃」，到現在台灣防疫做到不用封城，所受限制最少，拼出經濟成績最好。

蘇貞昌提到，前總統馬英九說政府無能，在野黨說蔡政府不會做事，但對照成績，蔡政府出口表現好，比馬政府多6兆；此外，蔡政府經濟表現好，四年稅收超過預算數一兆元。

蘇貞昌強調，選對人會做事，台灣子弟出頭天，要讓賴清德延續蔡總統路線、讓立委過半，不要讓國民黨立委刪掉國防預算，否則潛水艇就不能做了，台灣就沒有安全；最後，蘇貞昌也帶領台下觀眾高喊，「守護台灣！護國有我！」

▲蔡英文、蘇貞昌下午共同為賴清德造勢。（圖／記者林調遜攝，2023.11.04）
▲蔡英文、蘇貞昌下午共同為賴清德造勢。（圖／記者林調遜攝，2023.11.04）

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