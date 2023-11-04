路上驚見肥美麻粩！挺「瓦斯桶腰」瞇眼曬太陽 萌樣療癒24.8萬人
路上怎麼會掉了一顆麻粩？一名泰國飼主＠meringuewhitecorgi時常在IG上分享自家狗狗可愛的日常點滴，其中柯基「Meringue」就擁有瓦斯桶般胖嘟嘟的身材，再加上圓滾滾的屁屁，坐擁許多粉絲喜愛，近日主人就PO出Meringue在外面散步曬太陽的模樣，牠眯起雙眼透露出一股厭世情緒，讓網友笑翻直呼「長得好像心情不好的麻粩」，療癒了24.8萬人。
記者賴禹妡／綜合報導
主人日前在IG貼出照片並寫下「天氣太熱了趕快回家吧，不然頭毛會曬壞的。」只見Meringue挺著瓦斯桶身軀站在大太陽下，全身蓬鬆的白毛加上臉部一小部分橘毛，看起來就像新鮮現做的古早味麻粩一般，光是這個畫面就足以療癒24.8萬人。
而另一張照片中，Meringue的表情更是有戲，牠的雙眼在太陽照射下瞇成兩條直線，透露出些微厭世的情緒，彷彿是在告訴主人：「拍夠了沒？本狗想回家了，快帶我回去吹冷氣」。
照片曝光後，立刻引來網友們關注，甚至被推特用戶分享，再被轉發至臉書社團「日本行銷最前線」，眾人紛紛笑翻留言，「長得好像心情不好的麻粩」、「淡水魚丸」、「為什麼我的第一眼是要剪毛的綿羊？」、「可愛到膨脹」。