台灣大賽／徐若熙滿壘殘局退場失1分　5局味全2:1樂天

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根據中職紀錄，劉基鴻是台灣大賽史上第二年輕的第四棒，僅次於張泰山22歲又3天，同時今晚擊出全壘打後，也成為史上第二年輕在總冠軍賽開轟的球員，排在張泰山之後。
3局上，樂天朱育賢從徐若熙手中敲出球隊的第一支安打，但攻勢未能延續。3局下，吉力吉撈．鞏冠擊出安打後，郭天信補上二壘安打，但威能帝穩住陣腳，讓李凱威擊出左外野飛球出局，留下二、三壘殘壘。4局下，味全龍再次留下二、三壘殘壘，未能擴大領先優勢。
5局上，林承飛、朱育賢接連敲安，嚴宏鈞犧牲短打，徐若熙傳一壘發生失誤，形成滿壘危機，此時味全換上羅華韋接替投球，對陳晨威投出保送擠回樂天的第1分，味全再換上第三任投手王躍霖，林立擊出內野平飛球出局，接著再讓成晉擊出雙殺打，樂天桃猿仍落後1分。今日徐若熙主投4局被敲出4安打失掉1分，投出4次三振。
台灣大賽G1先發打序
味全龍：
第一棒：拿莫．伊漾（一壘）
第二棒：吉力吉撈．鞏冠（指定打擊）
第三棒：郭天信（中外野）
第四棒：劉基鴻（三壘）
第五棒：李凱威（二壘）
第六棒：林孝程（左外野）
第七棒：蔣少宏（捕手）
第八棒：張政禹（游擊）
第九棒：冉承霖（右外野）
先發投手：徐若熙
樂天桃猿：
第一棒：林立（二壘）
第二棒：成晉（右外野）
第三棒：梁家榮（三壘）
第四棒：廖健富（指定打擊）
第五棒：陳俊秀（一壘）
第六棒：林承飛（游擊）
第七棒：朱育賢（左外野）
第八棒：嚴宏鈞（捕手）
第九棒：陳威晨（中外野）
先發投手：威能帝