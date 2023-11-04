影／批藍白合不如全民合 　蔡英文：世界上架台灣、在野黨卻下架

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蔡英文說，她是新北市民，呼籲明年大選，新北市民一起出門投出關鍵一票、票投賴清德。她提到，新北是她政治的起點，要感謝2010年新北市長選舉，支持過她的鄉親，也要感謝2016、2020年總統大選，一路支持蔡英文的鄉親，讓民進黨有機會帶領國家，蔡英文團隊沒有辜負鄉親期待，「我們努力建設台灣，這幾年來，新北建設更多、生活更便利了」。
蔡英文提到，2020年，大家支持她與賴清德，讓民進黨繼續執政，明年總統大選，要拜託大家，讓賴清德高票當選，最近有很多人問她，現在民調最高的是誰，「那當然是賴清德」，但還有一個民調很高的，就是國艦國造的海鯤號，「我接見很多外賓，他們都對海鯤艦很有興趣，我也跟他們說，這是國防自主重要一環，也是展現守護國家決心，所以拚了命也要把它做出來」。
蔡英文接續說，因為有這樣決心，這幾年來國際上對台灣支持越來越強大，現在台灣已經是世界的關鍵字，談到防疫、民主都會想到台灣，國際大廠紛紛來到台灣，加碼投資台灣，「國際現在共識就是要上架台灣，守護區域安全不能沒有台灣、穩定全球供應鏈也不能沒有台灣」。
蔡英文感嘆，當民進黨讓世界上架台灣，對手卻要下架民進黨，他們沒有治國理念，沒有告訴人民要上架什麼，只想抹滅成功，這人民不能接受，「民進黨執政，讓台灣成為世界台灣，2024年我們一起打拚，讓民進黨繼續點亮民主台灣！」
話鋒一轉，蔡英文提到「藍白合」，討論的只是誰正誰副，是權位分配，看起來是利益結合，若是這樣，「藍白合」不如全民合，全民合就是全民團結合作、一起走對的路、為台灣打拼，「選對的人就是賴清德！」
▲蔡英文、賴清德合體造勢。（圖／記者林調遜攝，2023.11.04）
蔡英文說，賴清德具有三條件，第一，他最有經驗，過去8年都是執政團隊最重要成員，「賴始終和我並肩作戰，一起為台灣發展打下基礎」；第二、賴有清楚國家願景，他提出一系列國家工程，一定會帶給我們更好照顧。
蔡英文提到，經過8年，賴更加穩健，有完整團隊支持他，賴將廣納人才，納入跨黨派、跨世代、跨領域人才，一起打拚，為下一個階段台灣帶來更多進步與改變，面對未來挑戰，台灣需要有經驗、有能力團隊，帶領台灣前進，「團結人民、發揮集體力量是重中之重，賴的團隊將堅定承擔責任」；蔡強調，要讓台灣在國際競爭力中，維持關鍵影響力，選擇對的人、走對的路，「我們一起支持賴清德，讓台灣在對的路上繼續向前！」。
NOWnews今日新聞將於2023年11月15日舉辦《2024總統大選青年論壇》，邀請各陣營總統參選人，針對NOWnews編寫出版的《青年政策白皮書》內容，聚焦青年低薪、居住正義、能源政策、兩岸主權四大議題進行論述，並開放現場青年提問總統參選人。
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