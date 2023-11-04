尼泊爾強震增至150死！上百人受傷 人們徒手挖瓦礫搶救倖存者
尼泊爾卡納利省的賈加科特（Jajarkot）地區，當地時間週五深夜11點47分發生強烈地震，根據《BBC》報導，地震已經造成150人死亡，100多人受傷。尼泊爾當局已部署安全部隊前往災區救災，另外根據社群媒體的影像，可以看到許多當地人紛紛用徒手挖掘被震垮的建築物，想要盡快救出倖存者。
記者倪浩軒/綜合報導
根據美國地質調查局（USGS）的觀測，這起地震的規模5.6，深度為17.9公里，屬淺層地震。地震威力驚人，遠至尼泊爾首都加德滿都、印度新德里都有感。
當地官員表示，地震發生後1小時內又發生了3次餘震，數百間泥房因地震倒塌，民眾驚慌害怕，許多人都在戶外度過餘下的夜晚。根據社群媒體上流傳的影片和照片顯示，當地人在黑暗中用徒手挖掘倒塌的建築物廢墟，希望從瓦礫中救出倖存者。
尼泊爾總理達哈爾（Pushpa Kamal Dahal）已經前往災區坐鎮，並在社群媒體X（前身推特）上發文表示對於地震造成的生命和財產損失深表悲痛。
由於地震導致山區道路受阻，搜救人員無法第一時間抵達震央所在附近的村莊，因此死傷人數還有可能繼續增加。規模5.6的地震不算特別大，但由於當地房屋建造品質較差，且地震發生在深夜，人們當時正在睡覺無法及時躲避，可能因此讓傷亡更為嚴重。