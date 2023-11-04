徐佳瑩攻蛋開唱！寶貝兒女合體祝福 阿妹崩潰提1問題
徐佳瑩於今（4）日、明（5）日在台北小巨蛋舉行「變得有些奢侈的事」巡迴演唱會台北場，在演藝圈有著好人緣的她，許多名人包含蘇慧倫、田馥甄、Ella、盧廣仲、魚丁糸、張惠妹、林宥嘉、伍佰、蕭敬騰、陳綺貞、韋禮安、許茹芸、動力火車、徐懷鈺、八三夭、楊丞琳、魏如萱、張信哲、郭靜、唐綺陽、陶晶瑩都特別送上花籃致意。引人注意的是，徐佳瑩的兒女在卡片上寫道：「媽咪最強。」阿妹則是卡片上「遺憾」的表示：「以後怎麼看別人的演唱會呢？」讓人會心一笑。
記者吳雨婕／台北報導
徐佳瑩的老公比爾賈，以及一對兒女小樂高、小喬伊都送上卡片與花籃，兒女們開心替媽媽加油打氣，卡片上寫道：「媽咪最強，我們是妳的小奢侈，最愛媽媽。」楊丞琳則是在卡片上稱讚徐佳瑩：「最奢侈的事就是，擁有妳的創作，謝謝妳造福許多人的耳朵，永遠愛妳的歌聲和作品，今晚Good show。」
張惠妹（阿妹）則是在卡片上「遺憾」表示：「由奢入儉難，以後怎麼看別人的演唱會呢？」魚丁糸（蘇打綠）一如往常幽默個性，於卡片上俏皮提到：「巡演藝人托兒保姆自救會，請洽魚丁糸。」另外，蘇打綠團員家凱與陳珊妮合體送上花籃、卡片，「妳的存在和妳的歌聲，讓很多人感受到自己是被好好愛著的。」