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徐佳瑩攻蛋開唱！寶貝兒女合體祝福　阿妹崩潰提1問題

▲徐佳瑩（左圖）今（4）日攻蛋開唱，張惠妹送上花籃致意，俏皮向徐佳瑩提出一個疑問。（圖／亞神音樂提供、聲動娛樂提供）
▲徐佳瑩（左圖）今（4）日攻蛋開唱，張惠妹送上花籃致意，俏皮向徐佳瑩提出一個疑問。（圖／亞神音樂提供、聲動娛樂提供）

記者吳雨婕／台北報導

徐佳瑩於今（4）日、明（5）日在台北小巨蛋舉行「變得有些奢侈的事」巡迴演唱會台北場，在演藝圈有著好人緣的她，許多名人包含蘇慧倫、田馥甄、Ella、盧廣仲、魚丁糸、張惠妹、林宥嘉、伍佰、蕭敬騰、陳綺貞、韋禮安、許茹芸、動力火車、徐懷鈺、八三夭、楊丞琳、魏如萱、張信哲、郭靜、唐綺陽、陶晶瑩都特別送上花籃致意。引人注意的是，徐佳瑩的兒女在卡片上寫道：「媽咪最強。」阿妹則是卡片上「遺憾」的表示：「以後怎麼看別人的演唱會呢？」讓人會心一笑。

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徐佳瑩的老公比爾賈，以及一對兒女小樂高、小喬伊都送上卡片與花籃，兒女們開心替媽媽加油打氣，卡片上寫道：「媽咪最強，我們是妳的小奢侈，最愛媽媽。」楊丞琳則是在卡片上稱讚徐佳瑩：「最奢侈的事就是，擁有妳的創作，謝謝妳造福許多人的耳朵，永遠愛妳的歌聲和作品，今晚Good show。」

▲張惠妹、楊丞琳、徐佳瑩與比爾賈的一對兒女小樂高、小喬伊；魚丁糸等都送上花籃、卡片祝福演唱會成功。（圖／記者吳雨婕攝）
▲▼徐佳瑩與比爾賈的一對兒女小樂高、小喬伊，以及楊丞琳都祝福演唱會成功。（圖／記者吳雨婕攝）
▲張惠妹、楊丞琳、徐佳瑩與比爾賈的一對兒女小樂高、小喬伊；魚丁糸等都送上花籃、卡片祝福演唱會成功。（圖／記者吳雨婕攝）
 
張惠妹（阿妹）則是在卡片上「遺憾」表示：「由奢入儉難，以後怎麼看別人的演唱會呢？」魚丁糸（蘇打綠）一如往常幽默個性，於卡片上俏皮提到：「巡演藝人托兒保姆自救會，請洽魚丁糸。」另外，蘇打綠團員家凱與陳珊妮合體送上花籃、卡片，「妳的存在和妳的歌聲，讓很多人感受到自己是被好好愛著的。」

▲張惠妹、楊丞琳、徐佳瑩與比爾賈的一對兒女小樂高、小喬伊；魚丁糸等都送上花籃、卡片祝福演唱會成功。（圖／記者吳雨婕攝）
▲張惠妹送上花籃、卡片祝福演唱會成功。（圖／記者吳雨婕攝）

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