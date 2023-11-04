Google不准色色！搜不到18禁網站 老司機5招突破設定路徑在這裡
有網友在PTT發文表示，Google疑似在掃蕩18禁內容，因開啟個人化搜尋以販售R18漫畫、小黃遊等成人網站的首頁都會被擋掉，讓網友不禁哀嘆「成年人想玩個黃遊搜尋也不行嗎？」，後來該名網友也發現了解套的方式，就是關閉個人化搜索就可成功關閉被強制安裝色情守門員。同時各路老司機大神也紛紛交出密技，讓不少遇到相同狀況的人紛紛「感謝大神」。
記者周淑萍/綜合報導
Google 真的要開始管制18禁網站了嗎？網友在PTT上發文表示，搜尋販售R18漫畫、小黃遊等成人網站通通被擋掉，因此忍不住上網抱怨！同時也引來不少網友抱怨，有人狠酸「自己推薦色色手遊廣告，要你點廣告，不許自己找。」、「個人化搜尋反而更不個人化」，更有人直接怒嗆Google「工程師出來」。
該篇貼文發出後，釣出不少老司機帶路，教大家可以順利找到想要的網站，首先有網友說只要關閉安全搜尋就可以，但多數測試過發現無效。《NOWnews今日新聞》整理網友成功的方式：關閉個人化搜尋、使用無痕模式不登入Google帳號、改用EDGE瀏覽器、搜尋結果語言新增日文跟英文或搜尋google.co.jp等5個方式。
《NOWnews》提供「關閉個人化」和「新增搜尋結果語言」路徑如下
📍關閉個人化：登入狀態下關閉個人化設定，請關閉「顯示個人化搜尋結果」。關閉路徑：帳號(頭像)>管理你的Google帳號>資料與隱私權>Google搜中的個人化搜尋結果「關閉」，即可。
📍新增搜尋結果語言：在電腦上開啟「搜尋設定」。新增路徑：按一下左側的「語言」>按一下「搜尋結果語言篩選器」>下方的「編輯」>選取偏好的語言>按一下底部的「儲存」。