ITF台北國際旅展第2天！衝破10萬人次　5張圖看出4區域炸掉人潮

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各家旅行社此次針對日韓兩國主打展場獨賣行程，東南旅行社推出限時限量日本北陸6日，行程包含新穗高空中雙層纜車、一生必訪長野善光寺、季節限定名花之里彩燈節，僅34,900元就可深入體驗北陸魅力。雄獅旅遊玩味南九州不到三萬元，搭乘設計與傳說結合的「指宿玉手箱號」觀光列車，前往薩摩半島南端享受砂蒸溫泉，來趟悠閒之旅。
喜鴻旅行社更有關西5日「超級任天堂世界」系列行程，27,800元起。易飛網關西三都半自助5日超狂下殺兩萬初，奈良餵小鹿、樂高樂園、天保山摩天輪，現場下單可抽東京來回機票。可樂旅遊推出ITF限時套票，大阪環球影城、JR關西鐵路5日、丹後天橋立及伊根觀光，只要兩千初即可擁有。
另一個人氣區域，則為飯店區，昨天開幕首日飯店區就有出現多萬百萬刷手，包含老爺、福容、晶華、寒舍及凱撒等。而今日各家飯店業績，六福則有395萬、老爺1400萬、福容500萬、美福600萬、晶華1200萬。
航空公司部分，包含長榮、華航、台灣虎航、星宇與日航皆是人氣攤位，長榮航空現場設置經濟艙座椅供民眾體驗，還有動態旋轉展示波音 787 皇璽桂冠艙座椅。虎航現場有參加互動問答遊戲，答對問題就有機會獲得台灣虎航不限航點來回機票、最高tigerpoints3,000點不等。
另外，日韓館一向以來都是旅展的人氣攤位，韓國館設置多種沉浸式體驗，除了美食，還可以體驗最流行的韓式拍貼機。日本館則有各縣市可愛的吉祥物等，另外日韓館因為也會於特定時段贈送可愛小禮，因為想買也買不到，所以也經常聚集人潮。