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ITF台北國際旅展第2天！衝破10萬人次　5張圖看出4區域炸掉人潮

▲台北國際旅展今天邁向第二天，多處走道已擠到水洩不通，尤其旅行社最多人，再來是飯店區、日韓館與航空公司。（圖／記者葉盛耀攝）
▲台北國際旅展今天邁向第二天，多處走道已擠到水洩不通，尤其旅行社最多人，再來是飯店區、日韓館與航空公司。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

2023ITF台北國際旅展今（4）日在台北南港展覽館第二天，因為邁入週末，果真湧入大批人潮，根據大會紀錄，今天單日破10萬人次，尤其下午3點過後，多處已擠到水洩不通，人潮滿到炸掉的區域為旅行社，再來是飯店區、日韓館與航空公司。至於明日同樣是假日，預計也將有爆滿人潮。

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今天邁入台北國際旅展第二天，人潮再度突破，根據主辦單位統計，今天單日破10萬人次，為10萬158人次。適逢週六，現場聚集更多年輕人，其中最多人是在各旅行社攤位前，針對旅行社平台推出的旅遊行程，包含團體行與自由行，尤其自由行比例偏高，邊詢問邊做功課。雄獅旅遊也對外公布，今日第二天單日業績破2千萬。

▲雄獅旅遊也對外公布，今日第二天單日業績破2千萬，現場許多年輕人多是詢問自由行優惠。（圖／記者葉盛耀攝）
▲雄獅旅遊也對外公布，今日第二天單日業績破2千萬，現場許多年輕人多是詢問自由行優惠。（圖／記者葉盛耀攝）
各家旅行社此次針對日韓兩國主打展場獨賣行程，東南旅行社推出限時限量日本北陸6日，行程包含新穗高空中雙層纜車、一生必訪長野善光寺、季節限定名花之里彩燈節，僅34,900元就可深入體驗北陸魅力。雄獅旅遊玩味南九州不到三萬元，搭乘設計與傳說結合的「指宿玉手箱號」觀光列車，前往薩摩半島南端享受砂蒸溫泉，來趟悠閒之旅。

喜鴻旅行社更有關西5日「超級任天堂世界」系列行程，27,800元起。易飛網關西三都半自助5日超狂下殺兩萬初，奈良餵小鹿、樂高樂園、天保山摩天輪，現場下單可抽東京來回機票。可樂旅遊推出ITF限時套票，大阪環球影城、JR關西鐵路5日、丹後天橋立及伊根觀光，只要兩千初即可擁有。

另一個人氣區域，則為飯店區，昨天開幕首日飯店區就有出現多萬百萬刷手，包含老爺、福容、晶華、寒舍及凱撒等。而今日各家飯店業績，六福則有395萬、老爺1400萬、福容500萬、美福600萬、晶華1200萬。

▲飯店區販售住宿券與餐券，同樣擠滿了人潮。(圖／記者葉盛耀攝)
▲飯店區販售住宿券與餐券，同樣擠滿了人潮。(圖／記者葉盛耀攝)
航空公司部分，包含長榮、華航、台灣虎航、星宇與日航皆是人氣攤位，長榮航空現場設置經濟艙座椅供民眾體驗，還有動態旋轉展示波音 787 皇璽桂冠艙座椅。虎航現場有參加互動問答遊戲，答對問題就有機會獲得台灣虎航不限航點來回機票、最高tigerpoints3,000點不等。

▲台灣虎航因為有玩遊戲能參加抽獎，最大獎為機票之活動，因此擠滿了人潮。（圖／記者葉盛耀攝）
▲台灣虎航因為有玩遊戲能參加抽獎，最大獎為機票之活動，因此擠滿了人潮。（圖／記者葉盛耀攝）
另外，日韓館一向以來都是旅展的人氣攤位，韓國館設置多種沉浸式體驗，除了美食，還可以體驗最流行的韓式拍貼機。日本館則有各縣市可愛的吉祥物等，另外日韓館因為也會於特定時段贈送可愛小禮，因為想買也買不到，所以也經常聚集人潮。

▲日韓館同樣也會在特地時段時，即有辦活動或贈送小禮時聚集人潮，走道較難以通行。（圖／記者葉盛耀攝）
▲日韓館同樣也會在特地時段時，即有辦活動或贈送小禮時聚集人潮，走道較難以通行。（圖／記者葉盛耀攝）

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