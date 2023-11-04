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高雄輕軌「成圓禮」最後倒數　捷運局提醒民眾把握機會

▲慶賀軌道成圓、最後一段鋼軌焊接完成，捷運局提供一項指定任務。（圖／高市府捷運局提供）
▲慶賀軌道成圓、最後一段鋼軌焊接完成，捷運局提供一項指定任務。（圖／高市府捷運局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

高雄輕軌歷經10年，在10月25日完成鋼軌焊接成圓，10月31日完成最後的大順與中正、大順與河堤路兩路口軌道舖築銜接，大順路管制路口全面開放通行。捷運局隨即透過臉書粉專宣布，為慶賀軌道成圓、最後一段鋼軌焊接完成，提供一項指定任務，只要民眾在11月5日23:59前依規定完成任務要求，就有機會獲得iPhone15等「成圓禮」。

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▲只要民眾在11月5日23:59前依規定完成任務要求，就有機會獲得iPhone15等「成圓禮」。（圖／高市府捷運局提供）
▲只要民眾在11月5日23:59前依規定完成任務要求，就有機會獲得iPhone15等「成圓禮」。（圖／高市府捷運局提供）
捷運局提醒民眾趕快把握最後機會，星期日之前完成任務，需在臉書粉專任務提示頁面留言處@Tag兩位好友，並留言：輕軌成圓、邁步向前、鋼軌合龍、夢想實現，通車後一起到高雄團圓。

獎項包括iPhone15手機（NT$30,000）﹙1名﹚、高捷貓小姐X蜜柑野餐袋（NT$550）﹙20名﹚、蜜柑站長保溫杯（NT$450）﹙20名﹚、蜜柑站長絨毛玩偶-經典款（NT$300）﹙50名﹚、蜜柑站長運動毛巾（NT$280）﹙50名﹚，暫定112/11/8（三）公佈得獎名單。

捷運局強調，輕軌施工團隊仍不敢鬆懈，持續朝12月提報初履勘及明年元旦後試營運目標邁進，以期早日提供高雄市民一個完整、友善及便利交通公共運輸路網。

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