新北造勢駁老家違建　賴清德哽咽：我爸因意外失去寶貴性命

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在蔡英文致詞後，由賴清德壓軸登場，賴在致詞時表示，若他在故鄉、新北市贏的話，一定有辦法高票當選總統，「敬請故鄉的父老鄉親，看在人親土親、感情更親立場上，全力栽培、疼惜故鄉的子弟賴清德」。
賴清德回憶，他在萬里礦坑出生長大，相信最近有人去他家看過，他爸爸是礦工，左鄰右舍的親戚都是礦工，在那個年代，礦業是很重要的產業，但礦工很辛苦，若要問這世界上有什麼工作是「暗無天日」，這個行業就是礦業，他小時候看著長輩進入礦坑前，身體是乾淨的，出來之後全身「黑漆漆」，都是煤炭的灰，只有兩顆眼睛。
賴清德接續說，做礦工若不是意外失去性命，就是器官都受傷，他的大伯們肺部也因此失去健康，一輩子都非常痛苦，「我爸爸是因為意外，從我小時候就失去寶貴的性命」，在父親過世後，母親勇敢堅強地撫養兄弟姐妹們長大，「或許大家要問，老爸有留下什麼？但我和大家報告，父親所留下的就是貧窮」。
賴清德哽咽說道，在貧窮長大的孩子，不怕艱辛，兄弟姊妹感情也特別好，當颱風來，屋頂是會被吹壞的，颱風走了後，他們還要去撿拾，「我們家是礦工的工寮」，和現在大家檢討的，跟柯文哲他們家的狀況不一樣，也與廖先翔他們家的狀況不同。
賴清德接續說，礦工的家年久失修會漏雨，所以不得不修，不只是他們家這樣，那個地區的人差不多都是這樣，但廖先翔他們家是占用百坪國有地，與台中前立委顏寬恆他們家一樣，所以千萬不能用廖先翔或者其他家的違建，來定義他家狀況；不過，賴也說，他完全尊重新北市府的判斷，若要交什麼樣的錢、程序，他完全配合。
賴清德指出，母親常說「天無絕人之路」、「一枝草一點露」，就算是最艱苦的人，天公伯也會照顧，這是母親的教導。他說，身為新北子弟，無論他是擔任立委、台南市長、行政院長期間，若新北市有需要，他都全力支持。
針對賴清德所推出的「民主大聯盟」被批評，已有7人離開、是退選大聯盟，賴清德表示，民進黨黨內規定已經比國家規定還嚴，這次他當黨主席，所採取的規則也比民進黨還嚴，因為希望推出好的人才、讓社會支持，若有犯錯、不適合，就請他離開，「我們對當事人無情，是他所帶領的民進黨，對台灣這塊土地的真情」。
至於藍白所批評民進黨「一黨獨大」，賴清德說，一黨獨大是存在專制獨裁年代、只有一個政黨，就是過去國民黨執政時期，而現在是民主時代，政黨經由自由競爭、爭取民眾支持，民進黨因為推出人選較好、推的政策受到民眾支持，所以國會過半，這不是一黨獨大，而是符合政黨政治、責任政治的情形。
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