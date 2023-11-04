祖克柏癡心習武！操到膝蓋受傷動手術 放棄元宇宙也不放棄練格鬥
臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）近年醉心於格鬥術的比賽和練習，經常在社群媒體上分享個人比賽或訓練的照片，之前還與馬斯克（Elon Musk）約戰單挑鐵籠生死戰，但最後被馬斯克的75歲老母親喊停。不過，祖克柏今（4）日在IG貼出自己住院的照片，透露在訓練時弄傷膝蓋，被診斷是十字韌帶撕裂傷，不得不進行手術。祖克柏也替自己打氣，強調期待康復後繼續訓練，在明年參加格鬥比賽。
記者倪浩軒/綜合報導
祖克柏在IG發文表示，自己的膝蓋十字韌帶撕裂傷，剛剛動完置換手術，感謝醫療團隊的照顧。祖克柏透露，自己最近一直在為明年初的一場MMA格鬥比賽訓練，如今因為受傷不得不推遲。但祖克柏強調，等待自己康復後，會繼續進行訓練。
綜合外媒報導，祖克柏在2020年迷上了格鬥武術，在自家後院安裝了一個格鬥籠來幫助練習。祖克柏最開始學習的是巴西柔術，後來逐漸涉入到MMA綜合格鬥，今年7月祖克柏還分享了自己與兩位格鬥冠軍選手，迪薩亞（Israel Adesanya）以及沃爾卡諾夫斯基（Alexander Volkanovski）的合照。
祖克柏習武是玩真的，今年曾參加巴西柔術賽事獲得獎牌，另外他今年還在陣亡將士紀念日當天參加了「墨菲挑戰」，成功穿著20磅（約9.07公斤）重的背心，完成100次引體向上、200次伏地挺身、300次深蹲和一英里長跑的挑戰。