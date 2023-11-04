見證汕尾漁港轉型蛻變！高雄市海政府洋局舉辦水域遊憩體驗活動
高雄市政府海洋局於今(4)日，在高雄市林園區汕尾漁港，舉辦水域遊憩體驗活動，讓民眾體驗SUP立式划槳及獨木舟活動，以親近海洋，並見證汕尾漁港轉型蛻變。
記者黃守作／高雄報導
高雄市政府海洋局在林園區汕尾漁港舉辦水域遊憩體驗活動，活動現場由立法委員林岱樺、市議員李雨庭、王耀裕、邱于軒及黃天煌服務團隊、林園區漁會常務監事林榮明、海洋局科長葉宗賢及林園區公所區長簡水彬等人，一同為活動鳴笛揭開序幕。
高雄市政府海洋局局長黃登福表示，該局為深化民眾海洋體驗，更親近海洋，用首次接觸也能快速上手的SUP立式划槳、獨木舟為水域運動體驗主軸，以培養民眾親海知識與水上運動能力。
黃登福說，參與SUP立式划槳下水體驗活動前，由教練進行自力造舟課程，不但體驗現代船舶製程原理，更能透過體驗傳統工藝的方式造舟，並下水航行，極富教育意義。
黃登福指出，活動現場水陸雙拼活動齊發，水上可以體驗SUP立式划槳及獨木舟，陸上有搧海風假日市集及樂團表演，有吃有玩熱鬧滾滾。
黃登福並指出，此次活動場域汕尾漁港，因港內平穩、停靠漁船少，適合發展風帆、獨木舟等水域遊憩活動，目前亦為汕尾國小推廣風帆運動基地，另現場設置許多互動公仔及結合社區推動的海洋生物彩繪牆，鄰近又有可以遠眺大武山及小琉球，是唯一可以看到山海同框的市境之南樹景點，非常適合民眾來一趟輕旅行。