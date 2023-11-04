PLG／T1三分球大賽冠軍盧冠軒加盟攻城獅 林冠綸盼分擔後場壓力
攻城獅今（4）日於季前大會公布本土球員加盟，盧冠軒將披上球隊42號戰袍。上賽季他場均攻下11.2分，且繳出近42％三分球命中率。在本土陣容全數到位後，林冠綸總教練在活動中向所有獅紫軍喊話，「今年攻城獅先瞄準季後賽，再衝擊總冠軍，我們已經準備好了！」
記者黃建霖/新竹報導
攻城獅上賽季在辛巴離隊後被迫重整球風，球隊需要提升外線火力，最終他們鎖定T1三分球大賽冠軍盧冠軒，後者也在這一周加入球隊開始練習。他興奮表示：「非常感謝新竹球迷的熱情歡迎，我會盡全力在短時間內融入團隊，希望新賽季能為球隊帶來更穩定的外線火力。」
今年夏天有多支球隊想要補強，為何最終選擇攻城獅？盧冠軒表示就是一個直覺，「當然也是覺得這邊關注度比較高，可能之後也會被放大檢視，但我會盡力打出好表現。」
盧冠軒說，之前在得知臺中太陽解散的消息時十分錯愕。現在有幸加入一支新球隊，他將會扮演好1、2號的角色，幫助高國豪、田浩等本土後衛打出表現。
攻城獅新任GM張樹人坦言，上賽季攻城獅外線在聯盟中敬陪末座，因此季後他找來盧冠軒，就是希望他能釋放更多三分火力，讓球隊更有競爭力。林冠綸則說，現在攻城獅朝向防守反擊球風轉換，盧冠軒「很聰明、也有外線能力」，可以在後場位置上給予陣容一些補強，時而分擔控球任務。