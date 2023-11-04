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【有圖慎入】飼犬遭膠帶封舌壞死！　獸醫「高壓氧治療」搶救斷舌

▲【有圖慎入】飼犬遭膠帶封舌壞死！　獸醫「高壓氧治療」搶救斷舌
▲【有圖慎入】飼犬遭膠帶封舌壞死！　獸醫「高壓氧治療」搶救斷舌

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】新北萬里區日前發生一件恐怖犬隻受虐案，一隻黑色母狗「黑妞」竟疑似遭人以電火布纏繞舌頭，導致舌頭腫脹大如牛舌甚至組織壞死！新北市政府動物保護防疫處立即派員帶回全身癱軟的黑妞至毛寶貝醫療中心醫療，經獸醫師妙手醫療配合「高壓氧治療」，舌頭神奇地在3天消腫且漸漸可自行進食，幸運獲得重生。

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黑妞獲救時神情顯得憔悴恐懼，動保處人員第一時間拆除膠帶並將其送到新北動保處，黑妞舌頭中段腫脹發黑冰冷，外露於口腔外，無法自行縮回，相當驚悚。

「黑妞」疑似遭人以電火布纏繞舌頭，導致舌頭腫脹大如牛舌甚至組織壞死！（新北市動保處提供）

高壓氧治療助血液循環、傷口癒合

黑妞經獸醫師檢傷後，初步判定舌體部分可能已壞死，需立刻進行急救，否則未來可能無法正常進食。但若進行舌體切除手術，恐導致大出血，危險性太高，因此獸醫師決定先以輸液治療及注射消炎藥劑，並配合後續高壓氧治療療程。

「高壓氧治療」有助於傷口癒合，黑妞被放置於寵物專用高壓氧艙內，讓牠自然呼吸1.4~3.0大氣壓的100%純氧進行治療，提升體內組織含氧量，促進血液循環，排除體內毒素，有效消除水腫等組織腫脹之症狀。因血管新生，傷口逐漸癒合，黑妞的舌頭神奇在3天之內消腫，縮回口腔內。目前雖還有潰瘍情況，但黑妞已漸漸恢復吞嚥功能，已完成治療，現開放民眾認養。

涉嫌虐待動物　飼主移送地檢署偵辦

這件驚人動保案已約談飼主，但飼主矢口否認有使用電火布虐待黑妞之情事，案發前2日帶黑妞從金山帶到萬里溪邊玩水，不慎走失，他也是接到通知後才知道黑妞受虐。

新北市動保處表示，虐待動物一定依法嚴辦，因本案犬隻怕生不親人，一般人要靠近並用膠帶纏繞犬隻嘴巴顯不合理，飼主雖然否認虐狗仍不能排除嫌疑，將依動保法將飼主及另一位陳姓男子移送地檢署偵辦，以釐清真相，為無辜的黑妞討公道。

新北市政府動保處呼籲飼主，牽狗務必繫繩避免犬隻走失，違反者依新北市動保自治條例處3,000~15,000元罰鍰。另外民眾若有發現動物受虐情形，可致電1959動保專線或本處24小時救援電話02-29596353通報，以即時處理減少動物傷害，並呼籲市民朋友攜手共創動物宜居環境，提高社會保護動物意識，健全動物福祉。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59728

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