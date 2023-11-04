▲【有圖慎入】飼犬遭膠帶封舌壞死！　獸醫「高壓氧治療」搶救斷舌

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▲「黑妞」疑似遭人以電火布纏繞舌頭，導致舌頭腫脹大如牛舌甚至組織壞死！（新北市動保處提供）
高壓氧治療助血液循環、傷口癒合黑妞經獸醫師檢傷後，初步判定舌體部分可能已壞死，需立刻進行急救，否則未來可能無法正常進食。但若進行舌體切除手術，恐導致大出血，危險性太高，因此獸醫師決定先以輸液治療及注射消炎藥劑，並配合後續高壓氧治療療程。
「高壓氧治療」有助於傷口癒合，黑妞被放置於寵物專用高壓氧艙內，讓牠自然呼吸1.4~3.0大氣壓的100%純氧進行治療，提升體內組織含氧量，促進血液循環，排除體內毒素，有效消除水腫等組織腫脹之症狀。因血管新生，傷口逐漸癒合，黑妞的舌頭神奇在3天之內消腫，縮回口腔內。目前雖還有潰瘍情況，但黑妞已漸漸恢復吞嚥功能，已完成治療，現開放民眾認養。
涉嫌虐待動物 飼主移送地檢署偵辦這件驚人動保案已約談飼主，但飼主矢口否認有使用電火布虐待黑妞之情事，案發前2日帶黑妞從金山帶到萬里溪邊玩水，不慎走失，他也是接到通知後才知道黑妞受虐。
新北市動保處表示，虐待動物一定依法嚴辦，因本案犬隻怕生不親人，一般人要靠近並用膠帶纏繞犬隻嘴巴顯不合理，飼主雖然否認虐狗仍不能排除嫌疑，將依動保法將飼主及另一位陳姓男子移送地檢署偵辦，以釐清真相，為無辜的黑妞討公道。
新北市政府動保處呼籲飼主，牽狗務必繫繩避免犬隻走失，違反者依新北市動保自治條例處3,000~15,000元罰鍰。另外民眾若有發現動物受虐情形，可致電1959動保專線或本處24小時救援電話02-29596353通報，以即時處理減少動物傷害，並呼籲市民朋友攜手共創動物宜居環境，提高社會保護動物意識，健全動物福祉。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59728
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