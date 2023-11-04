橄欖球／亞運主力球員受傷　台北元坤跨季11連勝止步

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洪吉祥表示，希望小將們能撐過這個陣痛期，然而猛獅的推進攻勢還是出現效果，再次成功達陣加踢得到7分，將差距擴大至10分。上半場結束前元坤的一次大好進攻機會卻在對手的爭議防守中錯過，7：17結束半場。
台北元坤領隊杜元坤指出，球隊主將不在給了小將們成長契機，球隊不能完全靠老將打天下，否則他們永遠沒有出頭天的機會，就看他們能否把握住。
易邊再戰，元坤隊的接球失誤讓球隊出現失分危機，幸好靠著團隊成功化解。元坤小將終於把握住機會藉由突破防守編線達陣得到5分，將比數追成12：17，出現反敗為勝機會，奈何功虧一簣，最終以5分之差嚐到隊史首敗。
洪吉祥賽後語重心長表示，這是成長必經的過程，但大家回去後要捫心自問有沒有做到領隊和教練交代的地方，然後吸收成為未來的力量，因為接下來還有好幾場比賽需要靠大家的合作才行。
杭州亞運國手，可惜在培訓時受傷的姚致堯說，好幾位學長受傷無法上場，這是沒辦法的事，只能讓學弟先發，對方整體實力確實比我們好，但我們還是有機會贏下比賽，可惜失誤太多，雖然連勝中止，不過也是重新開始的起步，或許拋開壓力後學弟們能夠成長起來。
完成球隊第一次達陣的黃建穎表示，失誤是輸球的最大主因，回去後要好好檢討，下周絕不能再犯同樣錯誤。