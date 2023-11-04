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橄欖球／亞運主力球員受傷　台北元坤跨季11連勝止步

▲台北元坤雖然主力球員受傷無法出賽，小將們能奮勇出擊，可惜最終仍不敵新北雷旭猛獅，跨季11連勝止步。(台北元坤隊提供)
▲台北元坤雖然主力球員受傷無法出賽，小將們能奮勇出擊，可惜最終仍不敵新北雷旭猛獅，跨季11連勝止步。(台北元坤隊提供)

記者廖聿偉/綜合報導

台北元坤包含謝秉益等因多位主力球員參加杭州亞運期間受傷，因此4日的企業橄欖球聯賽都無法出賽，教練團決定以年輕球員為主，藉此磨練團隊，上半場陷入苦戰，新北雷旭猛獅步步進逼，元坤只能苦苦防守，即便好幾次都將對手攻勢阻擋在門前，可惜還是難逃被破門危機，最終以12：17敗陣，跨季11連勝止步。

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台北元坤一開始就在後場苦守防線，無奈還是破防遭到達陣，失分0：7落後喊了暫停，總教練洪吉祥立刻下達破防戰術，可惜還是被對方成功射門0：10落後，幸好元坤抓住機會反擊，回敬一次達陣追回7分。

▲台北元坤多位主將缺陣，領隊杜元坤(中)鼓勵年輕球員要扛起重任，藉此機會成長茁壯。(台北元坤隊提供)
▲台北元坤多位主將缺陣，領隊杜元坤(中)鼓勵年輕球員要扛起重任，藉此機會成長茁壯。(台北元坤隊提供)
洪吉祥表示，希望小將們能撐過這個陣痛期，然而猛獅的推進攻勢還是出現效果，再次成功達陣加踢得到7分，將差距擴大至10分。上半場結束前元坤的一次大好進攻機會卻在對手的爭議防守中錯過，7：17結束半場。

台北元坤領隊杜元坤指出，球隊主將不在給了小將們成長契機，球隊不能完全靠老將打天下，否則他們永遠沒有出頭天的機會，就看他們能否把握住。

易邊再戰，元坤隊的接球失誤讓球隊出現失分危機，幸好靠著團隊成功化解。元坤小將終於把握住機會藉由突破防守編線達陣得到5分，將比數追成12：17，出現反敗為勝機會，奈何功虧一簣，最終以5分之差嚐到隊史首敗。

▲台北元坤雖然主力球員受傷無法出賽，小將們能奮勇出擊，可惜最終仍不敵新北雷旭猛獅，跨季11連勝止步。(台北元坤隊提供)
▲台北元坤雖然主力球員受傷無法出賽，小將們能奮勇出擊，可惜最終仍不敵新北雷旭猛獅，跨季11連勝止步。(台北元坤隊提供)
洪吉祥賽後語重心長表示，這是成長必經的過程，但大家回去後要捫心自問有沒有做到領隊和教練交代的地方，然後吸收成為未來的力量，因為接下來還有好幾場比賽需要靠大家的合作才行。

杭州亞運國手，可惜在培訓時受傷的姚致堯說，好幾位學長受傷無法上場，這是沒辦法的事，只能讓學弟先發，對方整體實力確實比我們好，但我們還是有機會贏下比賽，可惜失誤太多，雖然連勝中止，不過也是重新開始的起步，或許拋開壓力後學弟們能夠成長起來。

完成球隊第一次達陣的黃建穎表示，失誤是輸球的最大主因，回去後要好好檢討，下周絕不能再犯同樣錯誤。

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