張睿家專訪／砸3000萬買新房！後悔敗光頭期款「變成壞榜樣」

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張睿家17歲開始賺錢養家，扛小2歲弟弟、小9歲妹妹的家計，等到經濟寬裕的時候，免不了想買昂貴品牌享受，比方說他酷愛德國品牌鋁合金行李箱，家裡囤5個，至少20萬起跳，手機出新版本就換，但是有了房子，一切都不一樣，他說：「因為家境不好，有能力賺錢就會買好東西給家人，盡量滿足弟弟妹妹想要的，變成壞榜樣。如果以前好好存錢，可能很早就買房子，現在就開始想很多，錢得留著，要不然沒工作該怎麼辦。」
20歲見到人生跑馬燈 張睿家與死神距離5公分
張睿家在《阿叔》飾演帶天命的濟公乩身，人生中還真有2次受到神蹟保佑，20歲的他拍電影《絕命派對》，駕駛法拉利在五指山加速過彎，前面一台前導車載著攝影機拍攝，張睿家收到超車前導車的指示，方向盤一打，切到對向車道，對面兩個大車燈照在眼前，他險些跟飆車族對撞。
張睿家直覺反應切回原本的車道，馬上靠路邊停車，坐在前導車的劇組大哥說：「睿家，就差5公分！」一剎那真的是人生跑馬燈在腦海轉。隔天下雨更慘，張睿家一踩油門加速就打滑，他回憶：「法拉利在山路飄來飄去，我一下子看到山壁、一下子看到山谷，我就順著它轉來轉去，讓它慢慢停，如果緊急煞車，我可能就飛出去了。」
從影20年 張睿家「命很大」
另一次難忘的經驗是拍《濁流》，張睿家有顆鏡頭是從卡在半空的鐵捲門走過去，走沒幾步路，身後傳來鐵捲門「啪、啪、啪」重墜的聲音，後來才從房東口中得知，那座廢墟發生過意外，有3名工人吸入醃菜的化學添加物昏倒，掉入3米深的醬菜缸裡身亡，當晚法師來廢墟收驚，張睿家說：「我嚇傻了，覺得自己命很大。」不過因為他是基督徒，最後是憑藉禱告的力量求心安。
張睿家第2個爸爸 親訴導演李崗父子情
劇中他的角色叔代父職，要說自己身邊有什麼人僅次於爸爸，張睿家想到導演李崗，兩人拍《想飛》結緣，張睿家當時為了戰鬥員一角，長達3個月過著常人難以忍受的生活，每天僅吃幾顆茶葉蛋、1根香蕉、1杯無糖豆漿，瘦到68公斤的飛行員體態，他說：「因為崗爸很愛那部電影的角色，看得出我很努力把這個角色演好，那時候拍完電影，他很靦腆問我，願不願意當他的乾兒子？」
張睿家年年到李崗家拜年，在李崗母親在世時，還陪老人家打過桌球，他也與李崗摘星米其林的餐飲業兒子熟識，上月他帶著李崗夫婦去旅遊，雙方互動非常溫馨，張睿家說：「他是我的乾爸爸，除了我爸之外，再下來就是崗爸。」