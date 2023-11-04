日本正妹來台灣玩「拍照背景超怪」！眾一看卻秒懂 神人找出她IG
隨著疫情解封，台灣也迎來各國觀光客前來旅遊，但近日就有一名網友透露，他看到日本正妹來台灣玩，拍照背景卻不是知名景點，而是台灣停滿機車的巷弄，讓他傻眼喊「日本女生來台灣玩挑奇怪背景拍照」。貼文曝光後，許多網友反而馬上表示理解「懂台灣，真正的台灣風景」，也有人認出該位正妹是女子偶像團體「SweetCherryPepper’s」的成員東恩納瑠花。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友昨（3）日在PTT貼文，他表示看到朋友分享一名日本正妹來台旅遊，但拍照背景卻幾乎都是台灣小巷子，後方不但有停放整排摩托車，房屋看起來也頗為老舊，讓他傻眼直呼：「是因為日本很少看到這些風景才特地拍的嗎？有沒有日本女生來台灣玩挑奇怪背景拍照的八卦？」
貼文曝光後，不少網友直言，「哪裡奇怪，這就是台灣真正的樣子」、「懂台灣，真正的台灣風景」、「就跟你去香港要拍類似九龍城寨的照片一樣啊，異國感情」、「就當地特色，台灣人出國拍照的地點也常讓當地人好奇，就台灣看不到啊」。
還有人認出照片中的日本正妹是東恩納瑠花，目前為女子偶像團體「SweetCherryPepper’s」的成員，她年僅13歲就奪下「沖繩美少女圖鑑」最佳社群獎，亮麗外型受到許多粉絲喜愛。東恩納瑠花的IG目前有5.6萬人追蹤，這組照片是她10月來台旅遊時所拍下，她不但大讚台灣食物很美味，更享受在台灣街道散步的愜意感。