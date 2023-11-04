小甜甜捲虐狗官司首露面！曝案件和解 前夫宋晉賢氣炸打臉反擊
徐佳瑩於今（4）日在台北小巨蛋開唱，小甜甜（張可昀）來到現場聆聽演唱會，此次正好是她被前夫宋晉賢爆虐狗，兩人對簿公堂，小甜甜控告前夫妨害名譽、家暴，兩起官司後首度露面，小甜甜提到兩起官司都以和解、勝訴告終，針對此事，宋晉賢則反擊：「目前尚未有結果，所以沒有誰勝訴敗訴之說。」
記者吳雨婕／台北報導
小甜甜提到，當時遭前夫宋晉賢爆出虐狗，她因此控告對方與網友們妨害名譽，「我沒有要他賠錢，我覺得沒有要想說（他）公開道歉，很複雜，不想要再有連結 。」至於家暴案，她表示已經與前夫和解，「證據齊全，與他（前夫）緣分盡了，就是和解。」她還透露，光是律師費就要60、70萬。
對此，宋晉賢回應，妨害名譽是他提告，第一次調查庭為10月12日，當天小甜甜遲到，並且由律師陪同出席。「在虐狗事件後，前幾周開了第一次調查庭，目前尚未有結果，所以沒有誰勝訴敗訴之說。及目前未收到任何他告我的任何傳票或通知。」
※【NOWnews 今日新聞
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