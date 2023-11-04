LOL世界賽／JDG 3:1扳倒KT晉4強！Ruler秀整場 T1成LCK最後希望
S13《LOL英雄聯盟》世界賽8強淘汰賽來到第3天賽程，今（4）日由 LPL 第一總子 JDG 迎戰 LCK 第三種子 KT，BO5 首場 KT 一改中期會出現不穩的毛病，幾波關鍵團戰獲勝拿下1分，不過今年被視為最大奪冠熱門的 JDG 隨即回穩，憑藉數次團戰優異的配合連趕2分率先聽牌，最後一戰再靠「尺帝」 Ruler 搭配 Knight 在巴龍團戰大秀操作，最終3:1獲勝，成為 LPL 第3支晉級4強戰隊，而 LCK 也僅剩 T1 尚未淘汰，成為韓國賽區最後希望。
記者張志浩／綜合報導
本場比賽第一局， KT 就率先出招，中路選出阿卡莉，雙方下路則都拿出發育陣，中期遊戲時間20分鐘，KT 在小龍團打出漂亮的0換4團戰確立大節奏，擊敗 JDG 拿下1分。第二局 JDG 選擇藍方並首搶妮可，搭配菲艾、銳空做強開，而 Knight 也沒有讓 LPL 紛絲失望，大絕在團戰中接續上演坐3個、坐4個，搭配 Ruler 吉茵珂絲保持完美 KDA 的穩定輸出，成功扳平戰局。
BO5 第3局，前期雙方仍是以發育為主，並試圖抓對方失誤進攻，不過 JDG 略勝一籌，幾次的線路拉扯先取得3條小龍，關鍵的龍魂團， KT 在視野較缺乏的情況下急於開團， JDG 輔助 Missing 抓準時間進場反開，原本拿到希維爾、被視為本場比賽工具人的 Ruler 又站了出來，一波團戰取得3連殺和龍魂後奠定勝基，JDG 取得聽牌。
最後的第4局可期是峰迴路轉，KT 拿出剎雅搭配露璐著重打線，JDG 則是選出古拉格斯針對 Kiin 的賈克斯，並補上李星加強前期節奏；本場 KT 前期其實取得約4000元左右的經濟領先，23分鐘抱團往對手野區進攻，取得上路人頭後嘗試開巴龍，想不到 Ruler 的凱莎先躲在視野盲區，接著露頭向 KT 中輔打一套傷害，搭配 Knight 球女大絕收掉兩顆人頭後，再擊殺 Aiming ，幾乎是2打4逆轉戰局，最終 JDG 在經濟領先、維持團戰搭配的情況下，3:1擊敗 KT。