日職／山本由伸138球14三振超神！歐力士5:1擊敗阪神虎逼入第7戰
日職總冠軍賽日本一系列賽（日本大賽）今（4）日在大阪巨蛋進行第6場，由睽違59年的關西對決登場，阪神虎隊出戰歐力士猛牛，原本阪神今天只要贏球就可以奪冠，但歐力士的王牌投手山本由伸完投9局共用138球完投，以5:1擊敗阪神虎，山本完全燃燒，共狂飆14次三振奪勝，幫助歐力士把戰線延伸到第七戰，明天兩隊將上演「生死鬥」，誰贏誰就封王，預計台灣時間下午5時30分開打，地點也是在大阪巨蛋。
記者吳政紘/綜合報導
山本由伸前一場被打爆，也是這系列賽阪神打得最順的比賽。
不過這場他渾身是勁，由於他可能在今年球季結束後就前往大聯盟挑戰，這也是他在日職生涯最後一次出賽。
阪神首戰以8:0贏球，第二場以0:8被完封，第三場歐力士又獲勝，沒想到阪神在自家主場以2連勝收尾。
這場比賽只要落敗就結束系列賽，山本由伸領銜上陣，雖然先被洋砲Sheldon Neuse轟出全壘打，但歐力士打線後來居上。
2局下若月健矢適時安打，中川圭太高飛犧牲打超前，加上5局下紅林弘太郎2分砲追加分數，8局下頓宮裕真又開轟追加保險分逆轉贏球。
阪神虎上次拿下冠軍已經是38年前的日本大賽，當時阪神擊敗西武獅隊封王，打到第6戰才分出高下，沒想到今年阪神虎要打到7場才能分出勝負。